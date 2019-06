Startuje Rádio Retro Zlaté šedesátky. Odhalí hudební poklady z archivu Českého rozhlasu

Český rozhlas nabídne od středy výběr méně uváděných hudebních nahrávek z let 1959 až 1969. Zazní tak populární písničky a jazzové skladby s Karlem Krautgarnerem, Karlem Vlachem, Waldemarem Matuškou, Yvettou Simonovou, Milanem Chladilem a mnoha dalšími. Zároveň rozhlas připomíná 80. narozeniny Karla Gotta, Evy Pilarové nebo Nadi Urbánkové, které hudební hvězdy oslaví letos v létě. Praha 11:16 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Waldemar Matuška | Zdroj: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

„Rozhlasová historie, to je také exkluzivní zdroj muziky, která se dnes do vysílání běžně nedostává, a my ji chceme zpřístupnit posluchačům tak, jak byla nahrána před padesáti nebo šedesáti lety – přímo z originálních pásků,“ přibližuje záměr nového Rádia Retro ředitel programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček.

Jak naladit Rádio Retro „Zlaté šedesátky Rádio Retro se značkou „Zlaté šedesátky“ začne vysílat o půlnoci ze 4. na 5. června a jeho smyčka poběží až do 20. července. Naladit si tento program můžete na webu Českého rozhlasu, v mobilní aplikaci iRadio nebo v síti DAB.

„Není to výběr slavných šlágrů, je to jakási zvuková inventura obrovského pokladu hudební produkce šedesátých let,“ doplňuje.

Zazní nejen jazzové skladby v podání Tanečního orchestru Československého rozhlasu s Karlem Krautgartnerem nebo Josefem Vobrubou, ale po mnoha desítkách let odpočinku v archivních krabicích se do éteru dostane také taneční hudba s Orchestrem Slávy Kunsta, Kamila Lochmana, Ladislava Bezubky nebo třeba jazzové uskupení Studio 5, které dnes patří k vyhledávaným námětům digitálních reedic na CD.

Hudební nahrávky vznikly převážně v legendárním studiu A v Karlíně. A mají také nečekaně vysokou technickou kvalitě.

„Mají pozoruhodnou kvalitu, kterou jim vtiskly nejenom skvělé orchestry, ale také doslova neuvěřitelné mistrovství zvukařů, jako je Milan Papírník. Ten v první polovině 60. let dokázal nahrávat velké bandy s využitím všeho všudy šesti mikrofonů. Nahrávalo se na magnetofon, který původně ani neumožňoval vícestopý záznam,“ žasne nad uměním tehdejších techniků dramaturg Tomáš Černý.

Kavárna potmě v novém. Zákazníky v Praze budou opět obsluhovat nevidomí lidé Číst článek

Série archivních nahrávek jazzu a populární muziky z let 1959 až 1969 je proložena výběrem vzpomínkových pořadů Vysílá studio A z roku 2000.

Tehdy redaktoři Vladimír Truc a Ladislav Tůma velmi podrobně zmapovali vývoj nahrávání v Československém rozhlase a kde zaznívají i vzpomínky slavných muzikantů a zpěváků.

Program tohoto Rádia Retro obohacují dále jednotlivé perly jako je vyprávění Karla Krautgarnera nebo průřez programem divadla Semafor z roku 1961.

Dále záběry z mezinárodních jazzových festivalů konaných v Praze od roku 1964 nebo skvělý záznam koncertu Louise Armstronga v pražské Lucerně v roce 1965, na jehož uvádění v Rádiu retro vzpomíná Jiří Suchý.