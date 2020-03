Rádio Retro Zlatý fond zažene chmury archivními poklady. Zazní i hlasy prvorepublikových hvězd

V období, kdy se nemůžeme scházet, chodit do divadel a na koncerty, vám nabídne Rádio Retro Zlatý fond ty nejlepší nahrávky od šedesátých do devadesátých let. Životní příběhy v pořadech A léta běží, vážení nebo Sedmilháři, imaginární cestování s Meteorem, semaforské záznamy, zvukové výpravy v seriálech Svědectví z podzemí či ukázky z produkce Miloně Čepelky a Zdeňka Svěráka. Žijte nejenom zpravodajstvím, uvolněte se a přelaďte svoje vědomí!

