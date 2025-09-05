Radiohead oznámili návrat. Po sedmi letech zahrají v několika evropských městech
Britská alternativní rocková skupina Radiohead se po 7 letech vrací na pódia. Kapela oficiálně oznámila evropské turné, při kterém letos v listopadu a prosinci navštíví Londýn, Berlín, Madrid, Kodaň a Boloňu. Celkem odehrají 20 koncertů.
Podle serveru Euronews skupina naznačila svůj návrat už v průběhu týdne. V městech, kde zahrají, se začaly objevovat letáčky s daty koncertů. „Minulý rok jsme se sešli na zkoušku jen tak pro zábavu. Po sedmileté pauze bylo opravdu skvělé znovu hrát naše písničky a znovu se spojit s hudební identitou, která se hluboko zakořenila v nás všech pěti,“ řekl bubeník Phil Selway.
Naposledy společně britské uskupení z města Oxfordshire zahrálo v srpnu 2018 v americké Filadelfii v rámci turné s názvem A Moon Shaped Pool ke stejnojmennému albu z roku 2016. Fanoušci na sociálních sítích spekulují, jestli Radiohead neplánují vydat novou desku. Samotná kapela to nepotvrdila. Selway uvedl, že zatím odehrají jen tyto koncerty a uvidí, kam je to zavede.
Spotify zdraží své předplatné. Uživatelé i v Česku od září zaplatí měsíčně v průměru o deset procent více
Číst článek
Magazín Pitchfork dodává, že sedmiletá pauza byla zatím nejdelší v kariéře kapely. Důvodem mohly být i sólové projekty členů. Frontman Thom Yorke a kytarista Johnny Greenwood vydali mimo jiné alba s uskupením The Smile. Kytarista Ed O´Brien a bubeník Phil Selway se také v období pauzy zaměřili na své vlastní desky.
Vstupenky budou k dispozici přes webové stránky skupiny. K nákupu je potřebná registrace, která je možná od pátečních 11 hodin až do 11 hodin v neděli 7. září.
Euronews také píše, že Thom York v současnosti pracuje na adaptaci klasické divadelní hry Hamlet anglického dramatika Williama Shakespeara. Pro tuto příležitost upravuje album skupiny Hail To The Thief z roku 2003. Premiéra je naplánovaná na příští rok v kulturním centru Aviva Stuidos v Manchesteru.