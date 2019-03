Vlasy sčesané dozadu, motýlek na krku. Rudolf A. Dvorský byl symbolem prvorepublikové zábavy

Výtečný hudebník, zpěvák a kapelník udával tón v moderní české populární hudbě. Po únoru 1948 chtěl emigrovat. Mělo ho odvézt dopravní letadlo unesené piloty. Nepřiletělo a šel do vězení. V neděli je tomu 120 let, kdy se legendární postava české populární hudby první republiky, zpěvák a kapelník Rudolf Antonín Dvorský narodil. Praha 18:05 24. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Antonín Dvorský (1899 - 1966), Český hudební skladatel, kapelník, klavírista, zpěvák, herec. Zdroj: Person on abART archive | Foto: František Drtikol | Zdroj: Wikimedia Commons

Zpíval v pražském kabaretu Červená sedma, v roce 1929 založil vlastní orchestr The Melody Boys, který se brzy vyšvihl na špičku moderní taneční hudby.

„Podle mého byl R.A.Dvorský první hvězda takové té novodobé populární hudby, pop music. Velmi dobrý skladatel, kapelník, organizátor. Vlastnil dokonce své hudební vydavatelství. No a byl velmi šarmantní interpret, takový fešák s tím trošku prokvetlým knírem, v bílém smokingu, s tím měl obrovské úspěchy. Jeho projev byl velmi distingovaný,“ říká hudební publicista Ondřej Konrád.

Orchestr R.A.Dvorského hrál také na proslulých Barrandovských terasách.

Barrandovské terasy, na kterých za první republiky hrával R.A.Dvorský. (ilustrační foto) Zdroj: Magazín Pestrý týden (15.5.1937), strana 22 | Zdroj: Wikimedia Commons

„Z doby první republiky si to nepamatuji, to byla noblesa. Mám ale samozřejmě fotky, hrával tam R.A.Dvorský a tančilo se na parketu, sedělo se venku s vyhlídkou na řeku. Ten pohled je neskutečný, to není odnikud,“ vyprávěla před časem paní Vlasta Cibulová, obyvatelka Barrandova.

Nejen muzikant

„Těch snímků je hodně, přes dva tisíce. Hrál jsem v 70 filmech a v Československém rozhlase jsem odvysílal přes tisíc programů. Tak já bych teda na mou duši chtěl být zase jen muzikantem,“ bilancoval svou uměleckou kariéru v jednom rozhlasovém pořadu sám R.A.Dvorský.

Když ho po únoru 1948 režim připravil o vydavatelství, pokusil se se skupinou přátel uprchnout z komunistického Československa. Měl odletět dopravním letadlem uneseným piloty Československých aerolinií. Plánovaná akce ale nevyšla.

Soud nemocného Dvorského poslal na tři a půl roku do vězení. Když se vrátil, skládal písničky. Až od roku 1965 mohl znovu veřejně vystupovat. Rok na to ale R.A.Dvorský, legenda české legendární hudby, zemřel.