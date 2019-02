Raper 21 Savage byl propuštěn z imigrační vazby. Nestihl vystoupení na letošních cenách Grammy

Raper známý jako 21 Savage byl v úterý propuštěn na kauci z vazby poté, co ho začátkem února americké úřady zadržely kvůli tomu, že ve Spojených státech pobýval nelegálně. Informuje o tom agentura AP. Atlanta 22:21 12. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký rapper 21 Savage na předávání cen MTV Video Music Awards 2018 | Zdroj: Reuters

21 Savage, vlastním jménem Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, může zůstat na svobodě do doby, než se bude konat stání ohledně jeho vyhoštění. Podle americké přistěhovalecké a celní policie (ICE) je občanem Velké Británie. Tento nyní šestadvacetiletý muž přijel do Spojených států, když mu bylo sedm let.

Rapper 21 Savage byl zatčen. Podle imigračních úřadů je jeho identita smyšlená a má 13 let prošlé vízum Číst článek

Vízum mu vypršelo v roce 2006, od té doby tak žije v USA nelegálně. Až do svého zatčení byl považován za Američana původem z Atlanty.

Raper 21 Savage je nyní v USA na vrcholu popularity. Loni získal například ocenění MTV za nejlepší píseň roku za hostování na nahrávce Rockstar amerického rappera Post Malonea a pro letošní ceny Grammy měla tato skladba dvě nominace.

Tuto neděli měl 21 Savage na předávání Grammy v Los Angeles vystupovat, místo toho byl ve vazbě. „Byl tam aspoň v duchu a je vděčný za podporu z celého světa a více než kdykoliv jindy se těší na to, jak bude se svými blízkými a jak bude dělat hudbu, která sbližuje lidi,“ napsali právní zástupci hudebníka po jeho propuštění.