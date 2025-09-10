Rapper Lipo natáčel ve věznici. Nový videoklip k písni Sáro otevírá téma dětí vězněných rodičů
Videoklip k písni Sáro z alba Tažní ptáci přináší příběh o druhé šanci a návratu do života. Rapper Lipo a hostující Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48 natočili snímek přímo ve věznici Jiřice ve spolupráci s organizací Yellow Ribbon. Zapojili se nejen herci, ale i členové vězeňské služby a samotní vězni.
Videoklip se soustředí na pocity hlavního hrdiny v prvních chvílích na svobodě.
„Nic není třeba lakovat na růžovo, statistiky říkají, že sedm z deseti bývalých vězňů se po nějakém čase vrací zpět. Druhá šance je ale pro mě součástí křesťanské etiky, je podanou pomocnou rukou. Hrdina ve videu zažívá určitou formu vykoupení, kdy si uvědomuje, jak jeho chování ovlivnilo nejen jeho samotného, ale i lidi kolem něj,“ říká rapper v rozhovoru pro Radiožurnál.
„Námět na klip samotný mě napadl, když jsem jel do nahrávacího studia kolem jedné věznice a viděl její mohutnou bránu, kterou na svobodu pak vyjdou samotní vězni. Došlo mi jak velký tlak a šok to pro ně po letech za mřížemi musí být. S igelitkou sem přijdete a tou stejnou pak zase po letech odejdete,“ vysvětlil rapper v rozhovoru.
Lipo s organizací Yellow Ribbon spolupracuje dlouhodobě a v minulosti už navštívil několik věznic. Účastnil se například osvětových běhů za druhou šanci, které probíhají přímo s vězni v areálech věznice.
„Byl jsem i účastníkem skupinové terapie, kde vězni otevřeně mluvili o svých pocitech a o tom, proč tam jsou. Byl to silný zážitek,“ popisuje rapper.
Ředitelka Yellow Ribbon Gábina Slováková ocenila spolupráci: „Jeho nápad zpracovat tento námět ve videoklipu nás potěšil. Trestní minulost vězňů dopadá na všechny členy rodiny, a to i na ty nejzranitelnější, kterými jsou děti.“
Hudebník chtěl videoklipem především nabídnout civilní pohled na téma návratu do života. „Nechtěl jsem agitovat, ale vyprávět příběh obyčejného chlapa. Vězení je pro mnohé přitažlivé téma a je snadné šokovat. Já chtěl jít cestou empatie a porozumění,“ vysvětluje.
Píseň Sáro je třetím singlem z aktuálního alba Tažní ptáci, které rapper věnoval zesnulé zpěvačce Anně Julii Slováčkové. Naživo zazní skladby z alba poprvé na listopadovém turné.