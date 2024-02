Rattle zahraje v Rudolfinu s Českou filharmonií. Od příštího roku bude hlavním hostujícím dirigentem

Britský dirigent Simon Rattle chystá novou spolupráci s Českou filharmonií. Příštích pět sezon se stane jejím hlavním hostujícím dirigentem. Manžel operní pěvkyně Magdalény Kožené je jedním z nejvýznamnějších dirigentů současnosti a do České filharmonie by mohl přinést nové nápady a inspiraci. Praha 10:03 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský dirigent Simon Rattle | Foto: Sven Hoppe | Zdroj: Profimedia

Nejsilnější obsazení v sezoně. Tak popisuje Česká filharmonie sérii tří nadcházejících koncertů, které odehraje pod taktovkou britského dirigenta Simona Rattla. S klavírní virtuoskou Yuga Wangovou zahrají v pražském Rudolfinu Rachmaninův Třetí klavírní koncert a Šestou symfonii Antona Brucknera.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká filharmonie a Simon Rattle

Simon Rattle s Českou filharmonií zahraje znovu v roce 2025, kdy začne jeho pětileté hostování.

„Simon Rattle je nesmírně vynalézavý v sestavování programu. Přirozeně se těší, že tady bude hrát českou hudbu, protože je to hudba, která je orchestru a on ji dělá velmi dobře. Po každém abonentním týdnu přijde s novým nápadem na základě toho, jak orchestr hrál,“ vypráví ředitel orchestru David Mareček.

Na větší spolupráci s Českou filharmonií se držitel Rytířského řádu a Řádu za zásluhy uděleného anglickou královnou velmi těší.

„Do orchestru jsem se zamiloval poprvé, když jsem ho dirigoval. Samozřejmě jsem ho znal roky, ale s dirigováním to bylo jiné a řekl jsem si, že toto je vztah, který chci udržet. Nechci tady být jen příležitostným hostem, chci být součástí a podle mě je to jeden z nejlepších orchestrů na světě. Doufám, že to každý v této zemi ví,“ prohlásil sám dirigent Rattle.

Svým působením v Praze by chtěl Simon Rattle vzdát poctu českému dirigentovi a skladateli Rafaelu Kubelíkovi, který mu podle jeho slov změnil život. Poprvé ho viděl dirigovat v patnácti letech a díky němu pochopil, co znamená, když orchestr a dirigent dýchají jako jeden.

Šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie zůstává i nadále Semjon Byčkov, podle kterého bude britský dirigent pro orchestr obrovskou uměleckou posilou.