Raye, Lenny nebo Kocáb. Na hudebním festivalu Metronome letos vystoupí osmdesát interpretů

V Česku se poprvé letos představí zpěvačka Raye, která před pár týdny získala šest hudebních cen Brit Awards. Šestadvacetiletá interpretka v minulosti psala písně například pro Beyoncé nebo Rihannu. Loni ale prorazila se svým debutovým albem.

Festival Rock for People přivítá herce Keanu Reevese. Odehraje koncert s kapelou Dogstar Číst článek

Velmi energickou show by měl předvést i osmadvacetiletý Tom Grennan, který se po loňském vystoupení na Colours of Ostrava připravuje na koncert do Prahy. Festival Metronome ve čtvrtek 20. června otevře koncert Michaela Kiwanukiho, který balancuje na hranici soulu, jazzu a folku.

Na Metronomu bude mít podstatné zastoupení i česká hudební scéna. Po dvou letech na podiu, kde je Křižíkova fontána vystoupí Lenny a představí se i interpreti, kteří v minulosti Česko reprezentovali na Eurovizi, tedy Lake Malawi a We Are Domi. Sedmdesátiny pak na festivalu oslaví speciálním koncertem Michael Kocáb.

Proč pořád potřebujeme Kurta. Poslouchejte podcast Cobain o smrti ikony a nesmrtelnosti Nirvany Číst článek

Na festivalu zazní i písně Boba Dylana, a to díky projektu zpěváka Janka Ledeckého, který se jmenuje Mr. Everest. V rámci sobotního programu s dalšími hudebníky zahraje a zazpívá známé hity americké legendy.

Metronome se letos vrátí i na střechy zrekonstruovaných Křižíkových pavilonů. V jejich interiérech bude i vylepšená akustika, na kterou si návštěvníci v minulosti stěžovali.

Na letní festivalovou sezonu se připravují třeba i v Hradci Králové nebo Ostravě. Do oblasti Dolních Vítkovic přijede koncertovat americký multiinstrumentalista Lenny Kravitz. Ten tam zároveň představí úplně novu desku, která vyjde na konci května. V červenci v Ostravě vystoupí i Sam Smith z Velké Británie nebo švédská zpěvačka Zara Larsson.

Na Rock For People v Hradci Králové se zase fanoušci můžou těšit na zpěvačku Avril Lavigne nebo na skupinu Bring Me The Horizon.