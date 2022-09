Skladby dostávají jiný dech, chválí si Cais spolupráci s rozhlasovým big bandem. Zahrají na oslavách Vltavy

Přesně před 50 lety se z rozhlasového éteru rozezněla Vltava, tedy kulturní a multižánrová stanice Českého rozhlasu. Oslavu si naplánovala na neděli 4. září. Během speciálního koncertu na pražském Střeleckém ostrově vystoupí například Milan Cais nebo Dan Bárta. Jak probíhala zkouška, zjišťoval reportér Radiožurnálu. FOTO Studio ČRo 10:42 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Není to jednoduché,“ odpovídá kytarista Kryštof na otázku, jestli není složité se soustředit, když si ladíte nástroj mezi dalšími deseti muzikanty. „Poslouchám věci a připravuji se na repertoár, který budeme dávat a zkoušet dohromady.“

Společně s ním se v legendárním rozhlasovém Studiu A připravují na zkoušku se sólisty další hudebníci. Například se zpěvákem Milanem Caisem ze skupiny Tata Bojs si společně zahrají vůbec poprvé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na zkoušce narozeninového koncertu Českého rozhlasu Vltava natáčel Jiří Štefl

„Je to bezvadně rozepsané. Funguje to tak, že skladby dostávají jiný dech – a to mě baví. Mám rád, když je písnička dobře napsaná a funguje v jedné verzi, tak se pak dá převést úplně do všeho. Může se zahrát jako country, může se zahrát s big bandem, může fungovat s filharmonií. Pro mě jsou tyhle různé barvy, které písně dostávají, hrozně inspirativní,“ popisuje Cais.

„Říkal jsem zrovna klukům, že jak si to tam s nimi pobrukuju, tak zjišťuji, že můžu ke zpěvu přistoupit trochu jinak, možná svobodněji, posadit ho níž, protože na koncertě musím přeřvat strašně moc decibelů. Tady to není tak narvané. Je to lehčí, takže tomu musím uzpůsobit i zpěv. Vlastně je to pro mě nová zkušenost,“ přidává.

Milan Cais zkouší na nedělní koncert k padesátinám @CRoVltava. Vystoupí společně s Rozhlasovým big bandem Gustava Broma a to od 16:00 na Střeleckém ostrově. Přidají se i Dan Bárta nebo Beata Hlavenková. @CRozhlas @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/hXDdohPfyB — Jirka Stefl (@jirkastefl) September 1, 2022

Během koncertu se v doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma představí taky Dan Bárta, Ondřej Pivec nebo Beata Hlavenková. Dirigent Vladimír Valovič přiznává, že to bude výzva.

„Máme tu typické jazzmany, pak alternativní muziku a i takové fusion. Myslím, že to bude zajímavá směs. Důležité ale je, že je to všechno kvalitní muzika a skvělí interpreti,“ popisuje dirigent.

Narozeninový koncert začíná v neděli v 16 hodin. Živě ho bude přenášet nejen vysílání Českého rozhlasu Vltava, ale i staniční sociální sítě.

Fotogalerie (5)