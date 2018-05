Léky proti depresi mě připravily o psaní textů, říká Richard Müller

„Tvorba je strašně intenzivní. Vzhledem ke skutečnosti, že se mně podařilo zažít období, kdy to jde jako na běžícím pásu, mám kopu času na svoje děti a svoji rodinu, je otázkou, jak se na to díváte,“ vysvětluje, proč nevnímá starost o rodinu a tvůrčí proces jako kolizi.

„Můj postup při práci je v podstatě velmi stereotypním pohybem. Vždycky je to přemýšlení nad novým albem. A z toho nového alba pak vyplývá turné,“ dodává.

Inspirace v depresi

V poslední době Richard Müller, který je nejen interpretem, ale také autorem, přestal psát písňové texty. Úzce to souvisí s jeho depresivními stavy, které ho provázely takřka celým profesním životem.

Richard Müller Zpěvák Richard Müller se narodil 6. září 1961 v Hlohovci. Absolvoval filmovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na VŠMU v Bratislavě. Za svou hudební kariéru získal na Slovensku sedm cen Aurel a dva Zlaté sláviky.

„Mám pocit, i ve chvílích, kdy mám depresi, že je to vlastně moje lenost, abych to velmi jednoznačně odstranil. To znamená, když se ráno probudím a sedím na posteli, tak mívám velmi často deprese nebo úzkosti. A výsledek je takový, že když se mi podaří se postavit, jít do koupelny a osprchovat se, tak mám v tu chvíli strašně blízko tomu, aby ta deprese ode mě odešla co nejdál. Mám pocit, že záležitosti mezi depresí a ne-depresí jsou relativně velmi komplikované. Od té doby, co mám léky, nepřichází likvidační deprese, ale na druhou stranu nepíšu texty,“ vysvětluje host Osobnosti Plus.

„Jsou to situace, kdy se stydím za to, že si myslím, že definuji depresi, a přitom se podívám z okna a vidím, jak žijí lidé. Tehdy si vždycky řeknu: Chlapče pozor, ty se tu máš jako prase v žitě a tam dole jsou lidé, kteří opravují svoje škodovky. Stává se to právě v čase, kdy se nedokážu odpoutat od lůžka. Pokouším se zaspat a stále se mi to nedaří. A rád bych si vzal nějaké léky, abych mohl spát alespoň půl dne, jenomže to nefunguje. A takhle to přechází do dalšího dne a je to stále víc nepříjemné,“ ještě dodává.

Horáček to přehnal

Skladatel Michal Horáček, dlouholetý Müllerův hudební parťák, o zpěvákovi hovoří jako o umělci, který se stal součástí života celé jedné generace.

„To jsou strašně silná slova. Přijde člověk a řekne: Vy jste legenda. To mi přijde divné, mít 56 let a být legenda. Legendami jsou lidé, kterým je sedmdesát a jsou neustále aktivní a skvělí. Na to mám ještě hodně času,“ uzavírá Müller.