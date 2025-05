‚Říct největší sen by byl eufemismus.‘ Taylor Swift získala plná práva ke své kompletní hudební tvorbě

Americká zpěvačka a skladatelka Taylor Swift od investiční skupiny Shamrock Capital získala plná práva ke své kompletní hudební tvorbě, včetně všech alb, videí a dalšího doprovodného materiálu, který ve své kariéře vytvořila. Oznámila to v dopise fanouškům na webu. Hodnotu transakce strany nezveřejnily, ale podle odhadů médií by v dolarech měla být devítimístná. New York 19:30 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taylor Swift na pódiu během 67. ročníku udílení cen Grammy v Los Angeles, Kalifornie, USA, 2. února 2025 | Foto: Mario Anzuoni | Zdroj: Reuters

„Říct, že tohle je můj největší splněný sen, je vlastně docela eufemismus. Moji fanoušci vědí, jak moc to pro mě bylo důležité – tak moc, že jsem pečlivě znovu nahrávala a vydávala svá alba a nazvala je Taylor's Version (česky Taylořina verze),“ napsala Taylor Swift.

„Vášnivá podpora, kterou jste těmto albům projevili, a úspěch, ve který jste proměnili turné Eras, jsou důvodem, proč jsem si mohla svou hudbu koupit zpět. Nemohu vám dostatečně poděkovat za to, že jste mi pomohli znovu se spojit s tímto uměním, kterému jsem zasvětila svůj život, ale které jsem až dosud nikdy nevlastnila,“ dodala.

Umělkyně uvedla, že spolupráce se Shamrock Capital byla profesionální, férová a lidská, přičemž firma projevila respekt ke všem aspektům jejího díla. Nabytí vlastnictví nad původními nahrávkami považuje za zásadní milník nejen pro sebe, ale i pro širší komunitu umělců.

Taylor Swift v dopise popsala, jak po letech téměř přestala doufat, že se někdy podaří práva k prvním šesti albům získat. Připomněla, že akvizice přichází po 20 letech v hudebním průmyslu a znamená završení tvůrčího a osobního úsilí.

Debutové desky

V dopise zpěvačka také znovu otevřela i otázku dvou alb, jejichž nové verze znovu nevydala – Reputation a debutové desky Taylor Swift.

„Celé své debutové album jsem už kompletně nahrála znovu a moc se mi líbí, jak teď zní. Ta dvě alba si ještě užijí moment, kdy se znovu objeví. Až přijde správný čas, pokud by to bylo něco, co by vás nadchlo,“ dodala. Z alba Reputation má prý dosud znovu nahranou přibližně čtvrtinu, protože jeho nahrávání stále odkládala.

Taylor Swift se před lety dostala do sporu se svým původním vydavatelstvím Big Machine Record, které v rozporu s jejím výslovným přáním práva na její nahrávky prodalo kontroverznímu hudebnímu manažerovi Scooteru Brownovi.

Z tohoto důvodu přikročila k vydávání nově nahraných verzí, nad nimiž má plnou právní kontrolu. Katalog potom ještě několikrát změnil majitele, až jej získala právě skupina Shamrock.

Celkové jmění hudebnice podle magazínu Forbes dosahuje 1,6 miliardy USD (přes 35 miliard korun) a z větší části jej tvoří právě práva k hudbě. Kritika v minulosti oceňovala zejména dvě experimentální indie-folkové nahrávky Folklore a Evermore, jež vyšly bez ohlášení při pandemii v roce 2020.

Celkem byla 58krát v různých kategoriích nominována na ocenění Grammy, z nichž 14 získala. Z toho čtyřikrát šlo ocenění za album roku. Původně prorazila v 16 letech jako country písničkářka.