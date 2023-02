Rihanna zazářila během poločasu Super Bowlu. Na pódium se vrátila po téměř pěti letech

Rihanna se vystoupením na Super Bowlu vrátila na světová pódia po téměř pětileté přestávce. Pro svůj comeback si přitom nemohla vybrat velkolepější příležitost. Jenom v USA finále sleduje odhadem na 100 milionů diváků, přičemž vrcholu dosahuje sledovanost utkání právě o poločasové přestávce, kterou vyplňuje přibližně 13minutová show považovaná za vrcholné představení amerického zábavního průmyslu.

Na pohyblivém pódiu zavěšeném vysoko nad hřištěm a postupně klesajícím k hrací ploše stadionu v arizonském Glendale 34letá zpěvačka v červeném overalu, obklopená taneční skupinou v bílém, zazpívala směs svých největších hitů: Bitch Better Have My Money, Diamonds nebo We Found Love.

Fanoušci z celého světa se však nedočkali rappera Jay-Z, ačkoli byl údajně na stadionu spatřen. Superhit Umbrella zazpívala Rihanna sama, a ne se svým hudebním partnerem.

Po vystoupení se začalo spekulovat, že zpěvačka je znovu těhotná. A tým Rihanny to záhy potvrdil. Jejím partnerem je americký rapper A$AP Rocky, se kterým už má syna.

V minulosti obstaraly program Super Bowlu popové a rockové veličiny jako Lady Gaga, Beyoncé, Prince, Madonna nebo The Rolling Stones.

Hudební program je rovněž součástí předzápasové ceremonie. Herečka Sheryl Lee Ralphová dnes zazpívala song Lift Every Voice and Sing, který je považován za černošskou hymnu. Americkou národní hymnu před výkopem zapěl countryový zpěvák Chris Stapleton.

Zpěvačka Rihanna zazářila během poločasu Super Bowlu | Foto: Kirby Lee/USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters