OBRAZEM: Třetí den Rock for People hudebně zjemnil. Dav ovládli svým vystoupením američtí Papa Roach

Přestože třetí den festivalu Rock for People ubral hudebně na tvrdosti, fanoušci rockové hudby si stále přišli na své. Hlavním hvězdou večera měla byla britská kytarová senzace a čerství držitelé BRIT Awards The 1975. Srdce fanoušků si ale energickým vystoupením získali Papa Roach. Ve sluncem zalitém areálu vystoupili i další zahraniční interpreti - například X Ambassadors nebo Alice Merton. Dav rozdovádělo také české uskupení Wohnout. Hradec Králové 17:25 11. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Papa Roach Jacoby Shaddix se hodinu a půl nezastavil | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Většina fanoušků v sobotu dorazila na britskou skupiny The 1975 v čele s frontmanem Mattym Healym. První polovina koncertu se nesla v jejich lyričtější a pomalejší tvorbě, během druhé půlky už ale vsadili na své starší hity z předešlých alb.

The 1975 nastoupili ve 23.30 za zvuků sklady od Elvise Presleyho Love Me Tender | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dav roztancovali především písničky jako The Sound nebo Sex a Chocolate z jejich debutového alba The 1975, od jehož vydání letos v září uplyne deset let.

Hlavním hvězdou sobotního dne ale byla kalifornská hard rocková skupina Papa Roach. Svou tvorbu prolínali s hudbou jiných interpretů – poctu tak vzdali třeba skupině Prodigy a jejímu zemřelému frontmanovi Keithu Flintovi.

S celou skupinou se navíc mohli fanoušci setkat v odpoledních hodinách u stánku s festivalovými suvenýry, kde se už před začátkem autogramiády táhla dlouhá fronta. Kdo se ale dočkal, mohl si nechat podepsat třeba kelímek nebo si potřást rukou se zpěvákem Jacobym Shaddixem.

Skvělou show předvedli také X Ambassadors, pro které to nebyla první zastávka na Rock for People. Rozhodně nezaostávala ani další častá návštěvnice Česka Alice Merton. Ta se naposledy tuzemským fanouškům předvedla v hlavním městě minulý rok na podzim jako předskokanka britské skupiny Bastille.

Sázkou na jistotu byli z české nabídky Wohnouti, na které čekal úctyhodný dav. Ten se nebál ke skupině přidat a celým areálem se pak například rozléhala jejich legendární skladba Svaz českých bohémů. Domovskou scénu doplnili i I Love You Honey Bunny, Cocotte Minute nebo Mutanti Hledaj Východisko.

Papa Roach vzdali poctu Prodigy a jejímu zemřelému frontmanovi Keithu Flintovi | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celý festival by měl v neděli vyvrcholit vystoupením britské skupiny Muse. Kromě nich se v Hradci Králové představí Nothing But Thieves, z Česka pak Václav Neckář & Bacily nebo Ben Cristovao. Svůj koncert zrušili očekávaní Incubus. Místo nich byla jako náhrada oznámena kapela The Hara.

Stálice českých festivalů kapela Wohnout byla pro fanoušky sázka na jistotu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz