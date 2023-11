Festival Rock for People přivítá herce Keanu Reevese. Odehraje koncert s kapelou Dogstar

Hollywoodský herec Keanu Reeves přijede příští rok na festivalu Rock for People. Odehraje koncert s kapelou Dogstar. Zařadí se tak do programu vedle Bring Me The Horizon, Avril Lavigne nebo Pendulum. Festival v první části června naplní prostor multifukčního Parku 360 v Hradci Králové. Hradec Králové 12:48 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Keanu Reeves na festivalu BottleRock Napa Valley Music Festival | Foto: Chris Tuite/imageSPACE/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Keenu Reevese mohou znát nejenom fanoušci velkofilmů Matrix, John Wick nebo Constantin. Je ale také hráčem na basovou kytaru.

„Vystoupení kapely Dogstar s Keanu Reevesem za baskytarou je pro mě splněný sen. Kapelu jsme se snažili pozvat už v devadesátých letech, ale tehdy se nám to nepodařilo a pak na dlouhých téměř 20 let nebyla aktivní,“ komentuje ředitel festivalu Michal Thomes.

Skupina Dogstar vznikla v roce 1991 jako malý projekt přátel. Tvoří ji kytarista a zpěvák Bret Domrose, bubeník Robert Mailhouse a baskytarista Keanu Reeves. Hráli jen do roku 2002, ale po dvaceti letech se rozhodli tvůrčí činnost obnovit.

Zveřejnili proto i nové album Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, s nímž posléze objížděli Spojené státy. Nyní se přesunuli i do Evropy.

Uplynulý ročník

Jako hlavní hvězda uplynulého letošního programu Rock for People se na bývalém letišti v Hradci Králové představila britská kapela Muse.

Rozpočet festivalu v roce 2023 podle pořadatelů dosáhl na téměř 200 milionů. Minulý rok byl zhruba poloviční.

Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. Letošní ročník Rock for People navštívilo 37 000 lidí.