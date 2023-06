OBRAZEM: Pop punkový den na Rock for People. Vystoupili Machine Gun Kelly i Billy Talent

Česká punkrocková kapela Vypsaná fiXa patří ke stálicím královéhradeckého festivalu. Jedné z největších hudebních tuzemských akcí se účastí už od jejího založení v Českém Brodě. Tentokrát přijela skupina v čele s frontmanem Michalem Maredou s programem ke dvaceti letům od vydání alba Bestiálně šťastní.

Vypsané fiXe se jako každý rok podařilo vytvořit skvělou atmosféru, kterou ocenili především fanoušci pod pódiem, kteří divoce běhali v „moshpitovém“ kruhu. V něm si ke konci i společně „zapádlovali “.

Fanoušci vypsané fiXy album přidali i „plavání“ před podiem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Většina návštěvníků ale do areálu zavítala kvůli hvězdě večera, kterou byl americký muzikant Machine Gun Kelly. Rapper, vlastním jménem Colson Baker, se naposledy představil v Česku minulý rok v září v zaplněné Sportovní hale na pražském Výstavišti.

Jeho vystoupení před se začátkem ve 23.30 ale ještě předcházela světelná show, kterou organizátoři vytvořili pomocí dronů. Pak už ale rapper vystoupal na vrchol své pyramidy a začala hodinu a půl dlouhá show, během které se nebál ani seběhnout z pódia dolů ke svým fanouškům.

Machine Gun Kelly na úvod svého vystoupení sestoupil z podia, aby se přivítal se svými příznivci | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dalším lákadlem pátečního programu byla ještě americká skupina Billy Talent. Do Hradce zavítala po desetileté pauze, jak připomněl frontman Benjamin Kowalewicz během vystoupení. Pro fanoušky si toto kanadské punk rockové uskupení připravilo průřez jejich diskografií a nechyběly tak hity jako Surrender, Fallen Leaves nebo závěrečná Red Flag.

Kulisa přeháněk

Do Česka v rámci festivalu zavítal poprvé i další americký rapper Mod Sun, který předvedl fanouškům v odpoledních hodinách energickou show, jež ho ale stála hlas. Stejně jako Set If Off mu nepřálo počasí a zastihl jej tak déšť.

Ashnikko během svého provokativního vystoupení | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za zmínku ze zahraničních interpretů stojí i Hollywood Undead, kteří si v průběhu svého vystoupení na pódium přizvali jednu z fanynek, aby si s uskupením zahrála na kytaru. Do paměti se zapsala rovně extravagantní umělkyně Ashnikko. Svou show započala s více než desetiminutovým zpožděním, davu ale předvedla sexuálně laděné vystoupení s tanečním doprovodem.

Program mimo jiné nabídl divadla, performance, výstavy či debaty o udržitelnosti. Lidé se mohli zahrát fotbal, zazpívat karaoke nebo se utkat v turnaji stolních her.

Hvězdou sobotního programu Rock for People bude britská kytarová kapela The 1975. Ze zahraničích interpretů vystoupení také Papa Roach, X Ambassadors nebo Alice Merton. Domácí scénu bude zastupovat mimo jiné skupina Wohnout.

Další hvězdou pátečního programu byla kanadská skupina Billy Talent | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz