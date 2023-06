OBRAZEM: Poslední den Rock for People patřil Muse. Jejich vystoupení zakončil ohňostroj nad areálem

Už jenom nástup Muse ukázal, že fanoušky čeká nezapomenutelný zážitek. Kapela přišla v maskách, ve kterých byla těžko k poznání. Už od prvních okamžiků nasadila vysoké tempo, podařilo se jí ho ale udržet až do závěrečné Knights of Cydonia.

Frontman Matthew Bellamy předvedl tradičně bezchybný pěvecký projev, který ještě doplnil o kytarová sóla nebo hru na piano. Dojem dotvářela i působivá scéna s obrovskou otočnou maskou v pozadí scény z jejich posledního alba Will of the People.

Celá neděle ale směřovala k vystoupení jedné z hvězd festivalu. Muse nastoupili po 21. hodině na hlavní pódium v maskách a na první pohled tak členové skupiny nebyli poznat | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dav až do zadních řad roztančila především starší tvorba. Zvláště se to povedlo u skladby Supermassive Black Hole, kterou proslavila baseballová scéna ve filmu Stmívání. Nezůstalo ale jenom u ní – fungovali například i písně Uprising nebo Starlight.

Ze zahraničích interpretů návštěvníky bavili i Nothing but Thieves nebo Barns Courtney. Doslova překvapením bylo vystoupení trojice The Hara, která na poslední chvíli nahradila zrušené Incubus.

Moshpit na Dvořáka

Dalšího překvapení se dočkali návštěvníky, kteří do areálu zavítal v brzkých odpoledních hodinách. Stage Evropy 2 se totiž proměnila v koncertní síň Filharmonie Hradec Králové, která „vyprodanému“ stanu zahrála Novosvětskou od Antonína Dvořáka.

Návštěvníky hned na úvod posledního dne @rockforpeople rozdováděla Filharmonie Hradce Králové a jejich provedení Dvořáka. @iROZHLAScz pic.twitter.com/MtPG3LWwKu — Zuzana Jarolímková (@jarozuzka) June 11, 2023

V předních řadách se vytvořil další z mnoha „moshpitových“ kruhů, který se ale tentokrát dokázal s rukama v baletní póze přizpůsobit i pomalejším částem kompozice. Nebylo proto divu, že se publikum na závěr hlasitě dožadovalo přídavku. Podobně vřelého přijetí se později dočkal na stejném místě i Václav Neckář a Bacily.

V neděli z tuzemských interpretů vystoupil také ještě Ben Cristovao. Ten ale bojoval se zraněním a nemohl pořádně hýbat rukou. Aby lépe mohl komunikovat s publikem, vymyslel si speciální signál pro potlesk. Na pódiu ale nevystoupil sám – pozval si například i dalšího českého zpěváka Adama Mišíka.

Českou definitivní tečku za festivalem pak po 23. hodině udělali Tata Bojs.

Muse zakončili své vystoupení ohňostrojem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz