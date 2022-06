Pódium, které pohání obnovitelné zdroje. Festival Rock for People čerpá část elektřiny ze Slunce

Dvacet jedna metrů vysoká barevná věž, která na první pohled připomíná atrakci na Matějské pouti. Svým vzhledem okamžitě přiláká každého návštěvníka festivalu Rock For People. Kromě hudebních vystoupení se před ní ale bude odehrávat i jiný program. Návštěvníci se dozví, jak vzniká elektřina z obnovitelných zdrojů.

Jde o unikátní stavbu, která dokáže vyrobit elektrickou energii ze Slunce, ale i z větru. Díky tomu pak napájí celé menší podium - včetně zvuku a světel. Fanoušci ani hudebníci se ale nemusí bát, že by kvůli mrakům, nebo bezvětrného počasí přišli o hudební vystoupení.

„Za podiem je baterie, která samozřejmě udržuje celou aparaturu v chodu několik hodin. Kdybychom to srovnali s elektromobilem, tak na tuto baterii bychom dojeli přes 400km. Fanoušci se nemusí bát, že by hudebník v polovině koncertu skončil, protože by došla energie,“ říká ekologický manažer festivalu a zároveň člen organizace Greenpeace Jan Freidinger.

Konferenční stan

Není to ale jediné podium, které je poháněné díky obnovitelným zdrojům. Novinkou letošního ročníků je i stan pro diskuzní panel. Velkou projekční obrazovku, mixážní pult, světla, ale i reproduktory tady fungují díky vodíku.

„Jsou to tři mašiny, velikostně podobné americkým ledničkám. Jedna ‚lednička‘ má na starosti výstup, v případě festivalu jde o energii pro konferenční stage, druhá má na starosti výrobu vodíku a třetí slouží jako zásobárna,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Doležal z jablonecké firmy Devinn.

Jediným odpadem ze zařízení je destilovaná voda, která hadicí odtéká do malé konvičky za zařízením. „Vodík může být ve spoustě situací odpovědí na otázky, které se dnes v energetice řeší. Například u baterií je velkou otázkou například hmotnost, velikost, ale také životnost. Její kapacita po pár měsících výrazně klesá. Když ale vyrobíme vodík, naženeme ho do tlakové láhve, tak neuniká a vydrží desetiletí,“ doplňuje Doležal.

Zařízení, které firma představuje na královehradeckém festivalu, je vhodné například pro velké kancelářské komplexy, které také dokáže „utáhnout“. A zatímco v Česku teprve začíná debata o vodíkových autech, firma Devinn přemýšlí například i o vodíkovém vlaku.

V konferenčním stanu se budou také odehrávat náležitě tematické programy. Návštěvníci se dozví podrobnosti o vodíku jako palivu budoucnosti, nebudou chybět ani konference o udržitelné módě nebo klimatických změnách.

Na večer je pak připravená oblíbená televizní soutěž AZ KVÍZ s moderátorem Alešem Zbořilem. Soutěžící budou odpovídat na otázky týkající se hudby.

Vratné, ekologické kelímky, se už staly běžnou součástí koncertů, festivalů a velkých nejen hudebních akcí. Festival Rock For People jde ale ještě dál. V rámci areálu je i vlastní kompostovací stanice, kam se svážejí veškeré kompostovatelné odpady.

Stánkaři mají navíc zakázáno používat k výrobě svých pokrmů hovězí maso z Jižní Ameriky, nebo prodávat kečup v malých plastových obalech.

Podle Jana Freidingera by měl být festival, a tedy i Park360, ve kterém se akce odehrává, do roku 2030 soběstačný a veškerá pódia by měla být napájena z obnovitelných zdrojů.

„V rámci parku bychom chtěli vybudovat například několik solárních elektráren a to na střechách hangárů, které budou ‚sbírat‘ energii pro veškeré akce, které se tady konají. Takže i tu velkou stage, která tady letos je, bychom rádi do roku 2030 napájeli díky této energii, bez emisí.“

„Byli bychom rádi, a nabádáme všechny návštěvníky, aby na festival nevyužívali individuální dopravu. Je sice pohodlnější, ale když chceme ekologický festival, tak bychom byli rádi, aby to bylo se vším všudy,“ uzavírá Freidinger.

Green Day, Fall Out Boy nebo Sum41

Letošní festival Rock For People je podle jeho ředitele Michala Thomese největším od vzniku v roce 1995. Důkazem toho je i velké podium, které vyrostlo na cestě, kde v minulých ročnících býval hlavní vstup do festivalového areálu.

Vystoupí na něm i největší hvězdy 26. ročníku. Američtí Green Day se ale musí zatím obejít bez energie z obnovitelných zdrojů.

Fanoušci se můžou těšit i na rockové koncerty v podání kanadských Sum41, nebo amerických Fall Out Boy. Během čtyř dnů se na festivalu vystřídá přes 500 hudebníků z celého světa.

Pořadatelé letos do pátečního programu zařadili i spolupráci s největším ukrajinským festivalem Atlas, který nabídne kromě pěti ukrajinských interpretů zajímavé debaty včetně účasti ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise.

Kvalitního světového lineupu si všímají i v zahraničí. „Dvacet procent návštěvníků letos tvoří cizinci, nejvíce z Anglie, která je kolébkou hudebních festivalů,“ říká ředitel festivalu Michal Thomes a dodává: „Velmi nás těší, že jako malá země můžeme konkurovat velkým evropským festivalům a jsme bráni jako stabilní součást letních tour světových hvězd.“

Letošní ročník je zlomový, rozpočet festivalu poprvé překročil 100 milionů. Celý areál je podle ředitele Thomese připravený na 35 tisíc fanoušků. A tato hranice by měla být pokořena. Festival je vyprodaný.