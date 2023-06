OBRAZEM: První den Rock for People ovládla kapela Slipknot. Fanoušci na ně čekali i přes devět hodin

Jméno kapely Slipknot bylo nejčastější odpovědí na otázku, proč lidé do královéhradeckého festival parku ve čtvrtek přijeli. Jakmile se v poledne otevřely brány festivalu, rozběhly se stovky čekajících fanoušků k hlavnímu pódiu, odkud celý den neodešly, aby měly na vystoupení headlinerů ta nejlepší místa. Někteří v první řadě čekali i devět hodin.

Velká očekávání devítičlenné uskupení naplnilo, už když přišlo na scénu ve svých typických kombinézách doplněných o extravagantní masky. Zazněly pomalejší balady, ale i písně, při kterých fanoušci divoce běhali a tančili v „moshpitovém“ kruhu. Dovnitř se odvážil málokdo.

Hvězdou celého dne ale byli jednozačne Slipknot | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na Slipknotech jsem se dostala až k mosh pitu, ale bohužel to opravdu není pro každého, protože je to poměrně agresivní. Takže jsem po pár minutách utekla, protože jsem se bála. Ale lidi vypadali, že si to moc užívají,“ popsala jedna z návštěvnic.

Velký zájem byl také o koncert kanadské pop-punkové kapely Simply Plan, která se do Česka vrátila po necelém roce od svého koncertu v pražských Holešovicích. Frontman Pierre Bouvier během vystoupení zkoušel komunikoval lámanou češtinou, přátelsky si dobíral kytaristu Jeffa Stinca a jeho zálibu v rockových sólech a publikum si dokázal získat i přes to, že většina lidí viděla Simple Plan poprvé.

Frontman Simple Plan Pierre Bouvier během vystoupení zkoušel komunikoval lámanou češtinou | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V playlistu totiž kapela spoléhala na své nejzpěvnější hity, jako je například Jet Lag. O této písni mluvil frontman i pár hodin před koncertem v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Jako kapela strávíme hodně času na turné a bohužel často necháváme doma přítelkyně, manželky, děti a své další blízké. A ten jet lag v srdci, o kterém zpíváme, spočívá v tom, že se s nimi někdy nemůžu spojit ani přes telefon, protože v době, kdy jsem já vzhůru, oni spí,“ popisoval v šatně Bouvier.

Simple Plan Českému rozhlasu odpověděli na několik otázek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Snaha o ekologii

Během prvního dne se ale dostalo i na vystoupení českých interpretů. Těsně před headlinery mohli lidé navštívit koncert zpěvačky Anabelle, která vystoupila na pódiu kompletně poháněném vodíkovým generátorem.

Každý rok se na festivalech najde pár interpretů, kteří by si zasloužili více pozornosti. Letos to na Rock for People byla česká zpěvačka Annabelle | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ekologie je pro Rock for People dlouhodobě velkým tématem a věnovat se mu letos bude i řada diskusí. „Na Solar stage, která je energeticky napájená solárními panely, budou diskuse na různá environmentálně orientovaná témata. Například se budeme bavit o nákupech z druhé ruky, udržitelném cestování nebo gastronomii,“ říká za pořadatele Radka Hájková.

Velká hudební jména jsou i na pátečním programu. Hlavní hvězdou bude raper a zpěvák Machine Gun Kelly, který je nejvýraznější tváří hudebního návratu do nultých let. Tento trend na hlavním pódiu potvrdí třeba ještě kapely Billy Talent, Hollywood Undead nebo zpěvák Mod Sun. Z českých interpretů se pak představí například Vypsaná fixa.

Do areálu na ně odhadem dorazilo asi 20 tisíc lidí | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz