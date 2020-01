Rocková show na Colours of Ostrava. Do Česka se vrátí skupina The Killers

Multižánrový hudební festival Colours of Ostrava letos přivítá americkou indie-rockovou skupinu The Killers. V úterý to oznámili organizátoři. Skupina od roku 2001 prodala přes 28 milionů desek po celém světě a získala pět nominací na hudební ceny Grammy. Jejich koncerty vyprodávají největší koncertní sály po celém světě.

„The Killers v loňském roce doslova ovládli festival Glastonbury v Anglii jako hlavní hvězdy. Letos na jaře taky vydají novou desku. Kdo by je nechtěl? Jsme rádi, že je uvítáme u nás, stejně jako další zahraniční hvězdy,“ řekla pro Český rozhlas ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Kromě již dříve oznámených skupin Twenty One Pilots a The Lumineers se na festival po třech letech vrátí i americká rockerka LP. Z tuzemských interpretů se hudební fanoušci můžou těšit na Chinaski a Vladimíra Mišíka. Fanouškům zahrají nejen známé hity, ale i novinky z desek, které vydali minulý rok.

Pomyslnou tečku za festivalem pak udělá se svojí taneční show nizozemský DJ Martin Garrix. Ten se podle organizátorů sám nabídl, že by na Colours of Ostrava rád vystoupil. Mladý producent byl za poslední čtyři roky vyhlášen vůbec nejlepším světovým DJem.

Meltingpot o Číně nebo fake news

V rámci Colours of Ostrava se uskuteční také 5. ročník mezinárodního fóra Meltingpot. Řečníci z celého světa otevřou spolu s návštěvníky aktuální témata přes lidská práva až po dezinformace. Právě takzvané fake news budou letošní novinkou i na speciálních workshopech.

„O workshopy takového typu je poslední dobou velký zájem. Jako novinář si myslím, že jsou potřeba. Pomáhat veřejnosti, aby se orientovala v obrovském množství informací, které jsou na internetu. Podle průzkumů je až 75% informací na sociálních sítích polopravdy nebo lži,“ říká moderátor Meltingpotu Tomáš Etzler.

Mezi hlavní hosty diskuzních panelů patří specialista na čínskou politiku a armádu Peter Mattis a novinářka Didi Kirsten Tatlow. Budou diskutovat o Číně jako žhavém současném tématu. Dalším potvrzeným hostem je mezinárodní korespondentka CNN Arwa Damon, která natáčela reportáže z ozbrojených konfliktů.

„Arwa patří k největším dříčům v tomto byznysu na celém světě. Je nesmírně vytížená. Jsem velice rád, že si na nás udělala čas. Přijede rovnou z Keni,“ doplnil Etzler.

Festival začne v industriálním prostoru ostravských Dolních Vítkovic 15. července. Návštěvníkům nabídne přes 120 zahraničních a domácích interpretů. Počty návštěvníků Colours of Ostrava pořadatelé už několik let neposkytují. Odhady se pohybují kolem 40 tisíc lidí.