Roger Waters v Praze připomněl Pink Floyd a zesměšňoval Trumpa

Baskytarista a zpěvák Roger Waters v pátek v pražské O2 areně představil písně z nejúspěšnějších alb Pink Floyd i ze své poslední sólové desky Is This the Life We Really Want?. Levicově orientovaný umělec se za pomoci efektní projekce kriticky vyjádřil k současné světové politice. Podle pořadatelů představení aplaudovalo 15 tisíc lidí. Druhý pražský koncert se na stejném místě uskuteční v sobotu. Praha 6:58 28. dubna 2018

Roger Waters v rámci programu Us + Them představil písně z nejúspěšnějších desek Pink Floyd Wish You Were Here, The Wall, Animals a Dark Side of the Moon.

Koncert zahájila skladba Breathe ze 45 let starého alba Dark Side of the Moon, kterou stovky lidí vzhledem ke frontám u vchodů do haly nestihly.

Čtyřiasedmdesátiletý hudebník do první poloviny programu zařadil sólové novinky Déja Vu, The Last Refugee a Picture That, přítomní však vděčněji reagovali na staré skladby Welcome to the Machine a Wish You Were Here.

'Trump je prase '

Do největšího hitu Another Brick in the Wall Part 2 si Waters jako sbor přizval pražské děti, které v závěru písně odhalily nápis na tričkách Resist, tedy odporuj. To předznamenalo druhou část programu, která měla mnohem angažovanější charakter.

Prostor nad diváky v O2 areně zaplnily kulisy továrny korespondující s obalem alba Animals, které sloužily i jako projekční plocha. Při skladbě Pigs se nad hlavami diváků proletělo velké nafukovací prase s nápisem Prasečí válečná banka.

Od Waterse to v této fázi koncertu schytal zejména současný americký prezident. V projekcích se mimo jiné vysmíval jeho intelektu i mužství. Na závěr skladby Pigs se na projekční ploše objevil český nápis „Trump je prase".

Výsměch Mayové i Putinovi

V následující skladbě Money nebyli Watersově výsměchu a protiválečné agitaci ušetřeni další politici jako britská premiérka Theresa Mayová, ruský prezident Vladimir Putin, španělský premiér Mariano Rajoy, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker či syrský prezident Bašár Asad.

Naposledy Waters koncertoval v Praze v srpnu 2013, kdy posluchačům nabídl modernizovanou verzi slavného projektu The Wall.

Turné Us + Them odstartovalo loni v květnu ve Spojených státech, Waters s ním navštívil i Austrálii a Nový Zéland. Na podzim jej uzavře sérií show v Jižní Americe a Mexiku.