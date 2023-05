Roger Waters pozměnil svoji show ve Frankfurtu. V Německu čelí policejnímu vyšetřování

Britský hudebník Roger Waters po zahájení policejního vyšetřování a protestech v Německu změnil podobu jevištní show na svém nedělním koncertě ve Frankfurtu nad Mohanem. Waters v Německu čelí vyšetřování kvůli podezření z šíření nenávisti proti náboženské, národnostní nebo etnické skupině. Na svém předchozím vystoupení v Berlíně měl na sobě kostým připomínající uniformu, jakou nosili důstojníci nacistické organizace SS. Frankfurt nad Mohanem 6:24 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roger Waters | Foto: ANP/Alamy | Zdroj: Profimedia

Spoluzakladatel legendární kapely Pink Floyd změnil podle agentury DPA části své show. Protože zná příběh Festhalle (Slavnostní síně) frankfurtského veletržního areálu, kde se uskutečnil jeho koncert, upouští ve druhé části svého vystoupení od převlečení za „demagoga“, řekl v neděli večer.

Dlouhý černý kabát a červenou pásku na paži nosí Waters při písni In The Flesh z alba The Wall (Zeď). Britská televize SkyNews uvádí, že fanoušci zpěváka hájí tím, že na koncertech vychází ze scény z filmu The Wall, který vznikl na základě slavné desky.

Ve filmu vystupuje postava, která si představuje, že je fašistický diktátor. Na červené pásce není svastika, ale zkřížená kladiva. V tomto kostýmu vystoupil i ve středu na koncertě v Praze.

Waters v neděli ve Frankfurtu řekl, že cítí lítost kvůli tomu, co se dělo lidem v roce 1938 ve Festhalle. Během pogromu sem tehdy byli shromažďováni Židé, z nichž mnozí později zahynuli v koncentračních táborech. Ví prý, že ho mnozí lidé považují za antisemitu. „To nejsem,“ řekl jásajícím divákům a podle DPA mu i vyhrkly slzy.

I v neděli ve Frankfurtu proti Watersově koncertu demonstrovalo na 500 lidí. Waters v minulosti několikrát vyvolal kritiku kvůli svým antisemitským výrokům a gestům. Levicově orientovaný umělec se zejména v písních ze svého sólového období zároveň ostře vymezuje proti válkám, zbrojení a brutalitě státních sil.