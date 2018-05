Startuje druhá část evropského turné Rolling Stones. Začátkem prázdnin dorazí do Prahy

Rolling Stones vyrážejí na druhou část svého evropského turné. Šňůra koncertů zavede kapelu v červenci i do Prahy. Ve čtvrtek večer turné startuje v irském Dublinu. Dublin/Praha 9:55 17. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové skupiny Rolling Stones Mick Jagger (vlevo) a Ron Wood na koncertě v rámci evropského turné No filter v Nanterre. | Foto: Charles Platiau | Zdroj: Reuters

Rolling Stones na svých koncertech pravidelně kombinují prověřené hity spolu s hudebním překvapením. A bude to tak i v případě druhé poloviny turné No filter.

„Samozřejmě dojde na všechny Satisfaction, na všechny Brown Suggar, Jumpin Jack Flash a tak dále. Ale můžeme se dočkat nějakého menšího překvapení a oni ostatně při těch jedenácti evropských zastávkách, které teď mají momentálně na programu, že skoro pokaždé bude alespoň jedna věc jiná než na tom předcházejícím,“ řekl Radiožurnálu hudební publicista Ondřej Konrád.

Úspěch Rolling Stones má jednoznačný důvod. „Ještě pořád to má takový ten rebelský přídech i při tom jejich dnešním metuzalémském věku. Ty písničky jsou výborně napsané, jsou úderné, lidé je dost důvěrně znají včetně textů. Především v těch západních zemích, tam s nimi jsou lidi schopní zpívat od začátku do konce, celý koncert. Mají v sobě pořád velkou energii. Nota bene je to kapela z toho největšího rockového vzedmutí, to znamená z let šedesátých, která vydržela pohromadě a pořád si zachovává jiskru. To, že oni jsou ti přeživší, ti survivors jak se říká, to je taky velká deviza,“ dodává Konrád.

Kapela je podle Ondřeje Konráda v dobré formě a proto taky na turné vyráží. „Rolling Stones kdyby se na to necítili, kdyby měli dojem, že už by měl být výkon nějakým způsobem poloviční, nebo třeba sedmdesátiprocentní, tak by do toho asi nešli, protože přeci jenom si pořád snaží držet pověst největší rocknrollové kapely světa, jak zněl skutečně slogan od začátku sedmdesátých let,“ myslí si Konrád.

Turné No filtr, kterým Rolling Stones chtějí říct, že budou hrát bez změkčení, přiveze hudebníky do Prahy ve středu 4. července.