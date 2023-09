‚Nové album, nová hudba, nová éra.‘ The Rolling Stones po sedmi letech vydají další desku

‚Největší záhada v dějinách rokenrolu‘. Hledá se baskytara, kterou Paul McCartney ztratil v roce 1969

McCartney nástroj značky Höfner koupil v Hamburku v roce 1961 za pouhých 30 liber (845 korun). Hrál na něj mimo jiné v písních Love Me Do a She Loves You.