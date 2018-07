Tanky odjíždějí, Stouni přijíždějí. Po pádu komunismu vítal Havel britské rockery na Hradě

Britští rockeři Rolling Stones přijeli do Prahy poprvé krátce po sametové revoluci. Stali se tak jedním ze symbolů pádu komunismu v Československu. Na Pražském hradě je tehdy vítal sám prezident Václav Havel. Slavnou kapelu si pak na strahovský stadion přišlo poslechnout zhruba 100 tisíc lidí. Praha 12:00 4. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší prezident Václav Havel a členové kapely Rolling Stones Keith Richards a Mick Jagger | Foto: Alexandr Malachovský/CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valí do Prahy," zval fanoušky roztomilou češtinou na první koncert zpěvák a frontman slavné kapely v oficiálním klipu.

Příjezd skupiny předznamenávaly také černo-oranžové plakáty, na kterých nechyběl slogan: Tanks Are Rolling Out, The Stones Are Rolling In (Tanky odjíždějí, Stouni přijíždějí).

Pro celé generace rockových fanoušků tak byl monstrózní koncert v srpnu 1990 nejen hudebním zážitkem, ale i symbolem nové politické situace v Československu po sametové revoluci a pádu komunistického režimu. Po vystoupeních v roce 1966 ve Varšavě a ve východní části Berlína v roce 1990 to bylo navíc pouhé třetí vystoupení skupiny ve střední a východní Evropě.

Tehdejší prezident Václav Havel přivítal členy kapely Rolling Stones na Pražském hradě, kde si mohli všichni společně zakouřit.

„Na konci turné Steel Wheels jsme osvobodili Prahu, nebo aspoň takový to byl pocit. Hráli jsme tam krátce poté, co revoluce ukončila komunistický režim. Byli jsme rádi, že jsme byli u toho, a byl jsem také hrdý, že jsem se setkal s tehdejším prezidentem Václavem Havlem,“ vzpomíná ve své knize Život kytarista Keith Richards.

„To se vám často nestane, abyste takhle byli s nějakým prezidentem a mohli si říci: Tenhle chlápek se mi líbí," píše také Richards.

A byl u toho i hudebník ze skupiny Pražský výběr a jeden ze zakladatelů Občanského fóra Michael Kocáb. „Mám řadu fotek z osobního setkání. Václav Havel mi tehdy udělal radost, nebylo to naprosto nutné, ale udělal to kvůli mně – nechal mě kapelu provést Pražským hradem. Takže jsem je měl dvě hodiny pro sebe, skutečně jsem je provázel," popisuje Kocáb.

The Rolling Stones při setkání s Václavem Havlem | Foto: Ondřej Němec | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lístky na koncert tehdy stály 250 korun, což bylo hodně peněz, a pořadatelé se rozhodli je prodávat v maringotkách, protože ještě neexistovali stánky s předprodejem vstupenek.

První koncert Rolling Stones pak prezident Havel sledoval z hlavní tribuny. Výtěžek z něj byl určen Výboru dobré vůle, nadaci prezidentovy manželky Olgy Havlové.

A pokud to Havlovi zdraví dovolilo, nechyběl zpravidla ani na dalších vystoupeních slavné kapely. Koncert v létě 2003, který se konal půl roku po jeho odchodu z Pražského hradu, dokonce osobně uvedl. „Z hvězdného nebe se snesla do naší republiky kapela Rolling Stones," pronesl mimo jiné prezident Havel.

Britští rockeři se teď do Česka vrací pošesté, přijíždějí po jedenácti letech. Na Pražský hrad za prezidentem Milošem Zeman ale nezamíří.