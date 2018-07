‚Ahoj Praho,‘ pozdravil Jagger desetitisíce fanoušků Rolling Stones. První píseň byla Street Fighting Man

Legendární kapela za jásotu svých fanoušků, často oblečených do triček s typickým logem vyplazeného jazyka, zahájila vystoupení písní Street Fighting Man, která je považována za jednu z jejich nejvíce politicky angažovaných skladeb.

Zpěvák Mick Jagger se ve skladbě z alba Beggars Banquet z roku 1968 údajně nechal inspirovat pouličními demonstracemi přerůstajícími v násilí v Londýně a Paříži.

„Ahoj Praho, to je krásná letní noc," pozdravil česky fanoušky na začátku koncertu Jagger a poděkoval předkapelám za jejich vystoupení. Playlist středečního koncertu pak přinesl největší hity Rolling Stones napříč jejich dlouholetou kariérou.

A začínáme. Vzpomínka na 68 Street Fighting Man #RollingStones pic.twitter.com/IKPUgfcIe4 — Filip Nerad (@FilipNerad) 4. července 2018

Vesměs nadšení diváci tančili při známých melodiích jako jako Miss You, Jumpin' Jack Flash nebo Brown Sugar. Ve skladbách You Got the Silver a Before They Make Me Run nahradil Jaggera na místě zpěváka kytarista Keith Richards. Milovníky hudby šedesátých let potěšila coververze skladby Boba Dylana Like a Rolling Stone.

Jako na každém koncertu tohoto turné pak fanoušci vybrali jednu v internetovém hlasování píseň, která na koncertu zazněla. V Praze dostala nejvíce hlasů skladba Under My Thumb, i když Jagger předtím zažertoval, že zvítězila česká písnička Pec nám spadla.

Vysoké jeviště se čtyřmi projekčními plochami umožnilo dobrý přehled o dění na pódiu. Fanoušci mohli sledovat, jak členové kapely, které posílili doprovodní muzikanti, mění téměř na každou píseň oblečení ladící s barevným osvětlením scény.

V hledišti se sešlo několik generací posluchačů a nebylo výjimkou vidět mladé lidi tancovat na oblíbené písně jejich rodičů nebo i prarodičů.

„Publikum Stones je tím lepidlem, které nás drží pohromadě. Ten nejlepší pocit nejvyššího uspokojení zažívám, když se blíží konec koncertu a všichni v publiku šílí nadšením," prohlásil před začátkem turné bubeník Charlie Watts.

Mezi diváky bylo ale možné zahlédnout i známé tváře. Z herců nechyběl například Juraj Kukura a z politiků druhý muž ČSSD Jiří Zimola.

Pořadatelé koncertu očekávali nejméně 50 tisíc diváků. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Hudební show už po 18. hodině na 32 metrů vysokém a 79 metrů širokém jevišti zahájili švýcarští rockeři Gotthard. Druhou předkapelou byl Pražský výběr. Obě formace si si pro evropskou část svého turné No Filter, které začali 17. května v irském Dublinu, vybrali samotní Rolling Stones.

Zatím nejvíce hudebních fanoušků do Letňan dorazilo v roce 2016 na koncert AC/DC, který sledovalo 60 tisíc fanoušků. Letos se zde zatím uskutečnily dva velké koncerty - vystoupení Ozzyho Osbournea si nenechalo ujít kolem 35 tisíc posluchačů, na Iron Maiden dorazilo přibližně 30 tisíc lidí.

Rolling Stones drží návštěvnický rekord koncertu v Česku, když 5. srpna 1995 přišlo na jejich vystoupení na bývalý spartakiádní stadion na Strahově 130 tisíc lidí.

Thank you Prague! Great to see you all, till next time #stonesnofilter pic.twitter.com/LXnrLaaEaP — The Rolling Stones (@RollingStones) 4. července 2018