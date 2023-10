Rolling Stones vydávají nové album. Na Hackney Diamonds přizvali McCartneyho i Lady Gaga

Legendární rocková kapela Rolling Stones vydává v pátek svou 26. studiovou desku s názvem Hackney Diamonds. Na nové autorské album fanoušci čekali téměř 20 let. Dlouhé čekání kapela vrací svým fanouškům už jen seznamem hostů, kteří na albu spolupracovali. V písni Sweet Sound of Heaven se podílí Lady Gaga a Stevie Wonder. Na skladbě Bite My Head Off se podílel Paul McCartney. Londýn 12:11 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vydat průměrně jedno album za dva roky je pro řadu profesionálních muzikantů normální. Málokdo to ale zvládne dělat bez mála šedesát let jako legendární Rolling Stones. Jedna z nejuznávanějších kapel hudební historie v pátek vydává svou 26. studiovou desku s názvem Hackney Diamonds.

Na albu je tucet nových skladem. A protože na nové autorské album čekali fanoušci Rolling Stones skoro dvacet let, dala si kapela zvlášť záležet. Mezi hosty je Elton John nebo nečekané spojení Lady Gaga plus Stevieho Wondera v písni Sweet Sound Of Heaven.

Největším překvapením ale bylo spojení Rolling Stones a Beatles, tedy kapel, které jsou často označovány za rockové rivaly. Nabídka spolupráce prý zaskočila i samotného Paula McCartneyho.

„Paul z toho byl úplně odvařený. Vypadal jako dítě v obchodu s hračkami. Takový školáček. A pořád křičel: To je jako ve snu, člen Beatles na albu Rolling Stones!“ popsal v rozhovoru s americkým moderátorem Jimmym Fallonem kytarista Ronnie Wood.

Wood zároveň několikrát uvedl, že deska poeticky odráží i dlouhou kapelní historii. Například ke skladbě Live by the Sword, kterou nahrál bubeník Charlie Watts ještě před svou smrtí v roce 2021. Baskytarové party navíc na žádost producenta obstaral bývalý člen Rolling Stones Bill Wayman a kapela díky tomu po třiceti letech nahrávala v původní sestavě.