Na koncert Rolling Stones míří davy fanoušků. Do Prahy přijeli lidé z Evropy i zámoří

Davy lidí s obrázky vyplazených jazyků na tričkách se už několik hodin scházejí v areálu letiště v pražských Letňanech. Míří na koncert legendární rockové skupiny Rolling Stones, která začne hrát kolem půl deváté večer. Pořadatelé koncertu očekávají nejméně 50 tisíc diváků. Rolling Stones se po patnácti letech vrací do Prahy, kde od roku 1990 vystupují popáté. Naposledy v Česku zahráli v roce 2007 v Brně. Praha 18:38 4. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci přicházejí na koncert britské rockové skupiny Rolling Stones | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Na středeční koncert, který je součástí turné No Filter Tour, přijeli do Letňan kromě těch českých i fanoušci z různých koutů Evropy.

„Tohle je můj 28. koncert Rolling Stones," řekl postarší divák z Nizozemska, který byl v areálu letňanského letiště mezi prvními.

Na pražský koncert se vypravil se svým synem, přičemž letos už skupinu kolem zpěváka Micka Jaggera uvidí počtvrté. Zhruba od čtvrté hodiny odpoledne už ke vstupu do dějiště koncertu od konečné linky C proudili lidé prakticky bez ustání.

„Málem jsem nedojela domů, jak bylo kvůli Rolling Stones plné metro,“ popsala situace reportérka serveru iROZHLAS.cz Kristýna Novotná. Fronty se však u bezpečnostních kontrol tvořily jen minimálně.

15:52 /Koncert Rolling Stones/ - Ve stanici metra Letňany vystupují návštěvníci koncertu. Video z příjezdu, plné nástupiště @Seznam_Zpravy pic.twitter.com/SoyhLBUwvX — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 4. července 2018

Koncert britských rockových legend přitáhl do Prahy i fanoušky ze zámoří. „Byl jsem na koncertě v roce 2006, když přijeli do Argentiny, a pak ještě v roce 2016, teď jdu potřetí," řekl šestadvacetiletý návštěvník z Buenos Aires oblečený v dresu fotbalové hvězdy Lionela Messiho.

Do Prahy přijel z Ruska, kam jel na fotbalový šampionát, a v davu příchozích nebyl jediným zástupcem své země.

Dvojice Italů zase uvedla, že doma v regionu Apulie zavřeli svoji restauraci jenom kvůli tomu, aby si mohli naživo vyslechnout své oblíbené hity. Publikum v Letňanech zároveň není pestré jen národnostně, ale i věkem diváků, a zastoupení v něm mají takřka všechny věkové kategorie.

17:49 /Koncert Rolling Stones/ - Tisíce lidí přichází na koncert v pražských Letňanech. Fronty u vchodů stále nejsou. @Seznam_Zpravy pic.twitter.com/8jvaj8FH1J — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 4. července 2018

Posílené metro pojede o hodinu déle

První ze dvou předkapel by začala hrát kolem 18.00, hlavní hvězdy večera se představí kolem 20.30. Lidé, kteří na koncert směřují, by podle policie měli k příjezdu do Letňan využít zejména městskou hromadnou dopravu, protože kapacita parkovacích míst pro osobní auta je v lokalitě omezena.

Provoz metra bude ve středu mimořádně posílen a o hodinu prodloužen. Pojede tedy až do jedné hodiny ranní.

Několik ulic v okolí letňanského letiště je od rána uzavřených a vjíždět do nich mohou pouze vozy integrovaného záchranného systému, městské hromadné dopravy a lidé, kteří v oblasti bydlí. Na bezpečnost celé akce dohlíží několik stovek policistů.

Dnes od 13.00 hodin do ukončení provozu jsou přemístěny zastávky autobusových linek v okolí stanice metra Letňany. V terminálu se budou pohybovat informátoři DP. https://t.co/HGGkja54TI pic.twitter.com/lM4fpEP898 — PID (@PIDoficialni) 4. července 2018