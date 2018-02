Rolling Stones vystoupí 4. července v Praze. Vstupenky se začnou prodávat v březnu

Rocková skupina Rolling Stones vystoupí mezi polovinou května a začátkem července na několika koncertech v evropských metropolích. Podle pondělní informace agentury AFP zahraje britská kapela také v České republice, a to 4. července v Praze na letišti v Letňanech. Série vystoupení bude součástí turné No Filter, které rockeři zahájili již loni v září. Londýn/Praha 9:23 26. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rolling Stones během koncertu v Hamburku | Zdroj: Reuters

Koncertní turné začne 17. května a skončí 8. července. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood během něj podle AFP vystoupí v Irsku, Británii, Německu, Francii, Polsku a také České republice.

Zahrát by měli fanouškům především na velkých sportovních stadionech, mimo jiné na olympijském stadionu v Londýně, manchesterském stadionu Old Trafford, stadionech Murrayfield v Edinburghu a Vélodrome v Marseille či aréně Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

Prodej vstupenek na většinu evropských koncertů by měl začít v březnu. Vstupenky na pražský koncert, jejichž ceny začínají na ceně 1990 korun, budou k dispozici 9. března v 10.00 přes www.RollingStones.cz. Na jednu transakci bude limit osmi vstupenek. Za agenturu Echo Promotion o tom informoval Petr Novák.

Angie, Wild Horses, Memory Motel

Rocková kapela svým fanouškům - podobně jako během podzimní části svého turné - nabídne řadu hitů včetně písně Satisfaction, ale také nečekané kusy a řadu „překvapení“.

Loňské podzimní turné Rolling Stones zahájili v Německu a poté se zastavili v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Dánsku, Švédsku a Francii.

Kapelu Rolling Stones proslavily hity, jako je Angie, Wild Horses, Memory Motel, Honky Tonk Women nebo (I Can't Get No) Satisfaction. Jejich první album vyšlo v roce 1964. Během následujících desetiletí vydala kapela ještě asi 30 studiových desek. Ta poslední z předloňského roku nese název Blue & Lonesome.