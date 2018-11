Z Miami přes Houston, Seattle a další do Chicaga. Rolling Stones vyrazí na turné po stadionech v USA

Legendární britská rocková kapela The Rolling Stones příští rok uskuteční americkou část turné No Filter. „Stouni“ turné zahájí v dubnu a do června vystoupí na stadionech ve 13 městech Spojených států, informoval hudební magazín Rolling Stone. Washington 6:29 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové skupiny Rolling Stones Mick Jagger (vlevo) a Ron Wood na koncertě v rámci evropského turné No filter v Nanterre. | Foto: Charles Platiau | Zdroj: Reuters

Americké turné nezdolných rockových veteránů odstartuje 20. dubna na Hard Rock Stadium ve floridském Miami Gardens a završí se 21. června na chicagském stadionu Soldier Field. The Rolling Stones během turné zavítají například také do Houstonu, Seattlu, Denveru či Filadelfie. Vstupenky se začnou prodávat 30. listopadu.

„Je pro nás vzrušující hrát na stadionech ve státech,“ uvedl frontman kapely Mick Jagger a vyzdvihl jejich „úžasnou energii“. „Vždycky jsme moc rádi hráli ve státech. Jsou tam velké davy,“ pochválil americké fanoušky kytarista Keith Richards.

Turné bude první větší sérií koncertů skupiny v USA od turné Zip Code z roku 2015. V uplynulých dvou letech měli Stones koncerty pouze v Evropě.

Na rozdíl od maratonských turné z dřívějších dob však loni uspořádali jen 14 koncertů a letos dalších 14. Mezi nimi byl 4. července i koncert v pražských Letňanech, na němž zazněly především staré hity jako It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It), Paint It Black, Honky Tonk Women, Sympathy for the Devil nebo (I Can't Get No) Satisfaction. Poslechnout si je přišlo na 50 000 lidí.