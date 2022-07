,Jeli jsme na sto procent, lidé viděli naše zapálení.‘ Legendární kapela The Rolling Stones slaví 60 let

The Rolling Stones. Tři desítky studiových desek, třicet čtyři nahrávek z koncertů, nespočet videoklipů, nehynoucí popularita a stadiony plné věrných fanoušků mluví za vše. Přesně před 60 lety (tedy 12. července 1962) poprvé před fanoušky vystoupili dnes už legendární „valící se kameny“. Londýn 8:38 12. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší prezident Václav Havel a členové kapely Rolling Stones Keith Richards a Mick Jagger | Foto: Alexandr Malachovský/CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejdůležitější místo v dějinách evropské populární hudby. I takovou nálepku získal s odstupem času dnes už neexistující londýnský klub Maquee, ve kterém poprvé před fanoušky zahrála kapela The Rolling Stones. Bylo to v červenci 1962.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rolling Stones slaví 60 let

O rok později se ale domácím klubem britské kapely stal klub Crawdaddy - v té době už za bicí soupravou seděl bubeník Charlie Watts.

O dva roky později, v dubnu roku 1964, vydávají Rolling Stones svou první desku. Na jejím přebalu stojí „nejnovější angličtí hitmakeři“.

Právě debutové album zakončilo éru vystupování v klubu Crawdaddy, který byl už pro kapelu příliš malý. I na tenhle klub ale budou Stouni navždy vzpomínat - přišli se tam na ně podívat v té době už populární Beatles.

„Myslím, že je vždycky možné být hodně slavný. Ta věc se má tak, že co se týká Beatles nebo nás, tak kapely v té době byly úplně něco nového. Parta lidí, co dělala muziku a brala ji smrtelně vážně. Stoprocentně se tomu věnovali. Nedělali jednu z mnoha věcí, ale zrovna tohle,“ řekl v roce 2007 frontman Rolling Stones Mick Jagger.

Stouni v Ostravě Číst článek

„Většina kapel měla před námi jeden hit a konec. My jsme v tom jeli na sto procent. Od začátku jsme byli zažraní do muziky, psali jsme písničky. To byla taky novinka. Lidi viděli to naše zapálení, ten entuziasmus pro věc,“ doplnil Mick Jagger.

Největší popularity Stouni dosáhli na přelomu 60. a 70. let. Ostatně každý fanoušek si ihned vybaví slavné logo s vypláznutým jazykem, které se poprvé objevilo na desce Sticky Fingers z roku 1971. Po sólových ambicích a sporech v 80. letech se kapela v plné síle vrátila v roce 1989.

Kameny v Praze

Tanky odjíždějí, Stouni přijíždějí. I tohle billboardy hlásaly po celém Česku v srpnu 1990. Na první tuzemský koncert na pražském strahovském stadionu fanoušky pozval v češtině Mick Jagger. Na oficiálním videoklipu řekl: „Kameny se valí do Prahy.“

Zemřel Charlie Watts. Bubeníkovi, který se k Rolling Stones dostal přes blues, bylo 80 let Číst článek

Památné vystoupení Rolling Stones se stalo pro mnoho lidí symbolickým milníkem v naší historii. To, že v Praze hrají Stouni, znamenalo, že se něco doopravdy změnilo. Kapelu na pódium dokonce uvedl tehdejší prezident Václav Havel.

„Z hvězdného nebe se snesla do naší republiky kapela Rolling Stones,“ řekl před zaplněným strahovským stadionem Havel.

Písně Rolling Stones včetně hitu Satisfaction mohli fanoušci v Česku slyšet už šestkrát. Naposledy to bylo před čtyřmi lety - a ani v roce 2018 nechyběla originální pozvánka, tentokrát v podobě české lidovky Pec nám spadla.

Po loňské smrti Charlieho Wattse se kapela opět vydala na své turné Stones Sixty. Do konce léta zahraje třeba ještě v Německu, ve Francii, nebo v Rakousku.