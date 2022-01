Ve věku 78 let zemřela zpěvačka Ronnie Spectorová, interpretka hitu Be My Baby

Ve věku 78 let zemřela americká zpěvačka Ronnie Spectorová, interpretka hitů 60. let Be My Baby, Baby, I Love You či Walking in the Rain. O jejím skonu ve středu informovala agentura AP s odvoláním na rodinu, podle níž měla frontmanka skupiny Ronettes rakovinu.

New York 23:52 12. ledna 2022