Z bláznivého nápadu nominace na Grammy. Doyla Lawsona jsme k CD přemluvili, popisuje producent

Pochází z hudební rodiny, ale rozhodl se vydat v hudebním světě jinou cestou. Rostislav Čapek pódium vyměnil za dílnu a stal se úspěšným výrobcem hudebních nástrojů. „Je pro mě vždycky překvapení a zázrak, že na moje nástroje hrají lidé úplně po celém světě. Je fantastické, že i lidé v Japonsku na ně hrají v rádiu, v televizi nebo v hospodě. Stejně tak v Americe, v České republice, v Norsku... To je úžasné,“ říká s úsměvem výrobce nástrojů. Praha 16:20 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Producent Rostislav Čapek | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Kdy jsi přišel na to, že spíš než na pódiu je tvoje místo v dílně, kde budeš tvořit zejména banja a mandolíny?

Moji rodiče hodně hráli. Jejich kapela Schovanky byla v 70. a 80. letech hodně populární. Rodiče jsem moc neviděl, měli třeba 270 koncertů do roka, moc jsem se s nimi nevídal, míjeli jsme se někdy ani ne ve dveřích. Tak jsem se rozhodl, že tohle svým dětem nechci udělat. A hlavně, že to není život pro mě. Rozhodl jsem se, že nástroje pro bluegrassové muzikanty budu vyrábět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Moji rodiče hodně hráli, moc jsem se s nimi nevídal. Rozhodl jsem se, že tohle svým dětem nechci udělat, ohlíží se světově uznávaný výrobce hudebních nástrojů a producent Rostislav Čapek

Jak se ti podařilo prorazit? Přišel muzikant, který začal potom chválit značku Čapek...?

Je to různé. Pracujeme na tom s mojí ženou Ivou. Jsme unikátní tým, každý děláme něco. Většinou přeskočí nějaká jiskra sympatie. Na tom přátelství máme založený celý náš byznys, já bych řekl, že to je takový cirkus. Takhle my to máme. My si ten bluegrass prostě žijeme.

A žijeme ho po celém světě – na výstavách hudebních nástrojů... nebo když dostaneme bláznivý nápad a on se povede a stane se to nějakým zázrakem. Ale nikdy nic není úplný zázrak, člověk tomu musí jít naproti v tom smyslu, že je za tím hodně práce.

Grammy nominace

Z té kategorie bláznivých nápadů bylo třeba pořídit živou nahrávku Doyla Lawsona a Quicksilver Live in Prague?

Ano, to byl úplně typický bláznivý nápad. Doyle Lawson má ode mě mandolínu, dokonce si koupil dvě. Věděl jsem, že na koncert v Praze přijede s mojí mandolínou. Říkal jsem své ženě, že by bylo skvělé s ním natočit cédéčko.

On vůbec neměl v úmyslu žádné natáčet. Přemluvili jsme ho během letu z Ameriky do České republiky. Tam jsme si s ním smskovali, nalomili jsme ho a přemluvili k tomu, že zajistíme všechny kvalitní nahrávací věci... Bylo to náročné ošetřit smluvně, protože Doyle má svá vydavatelství v Americe, takže jsme dostali licenci na Českou republiku a Evropu.

Natočili jsme cédéčko, které se jmenuje Doyle Lawson and Quicksilver Live in Prague. Oni potom za 4 měsíce nato vydali úplně to stejné CD a přidali tam jenom „Czech Republic“. Je to živé cédéčko, zmastrovali ho v Americe a to cédéčko získalo nominaci na Grammy.

V tom stejném roce jsme v jiné soutěži vyhráli nejlepší bluegrassové CD na světě. To bylo unikátní. A o to víc unikátní je, že já to uvádím – takže nejlepší bluegrassové CD za rok 2020 na světě začíná česky.

Čím to je, že k nám hvězdy countrymusic docela rády jezdí?

Je country a bluegrass. Country je vše zastřešující. Bluegrass je jedna z odnoží. U nás je skvělá základna lidí, kteří hrají bluegrass a hrají ho skvěle. Jsme v tom zcela výjimeční na světě. Nejvíce bluegrassu se na světě hraje v Americe a v České republice. Toho bychom si měli vážit.

S Kocábem si už 25 let dlužíme, že napíšeme operu, přibližuje nový projekt textař Horáček Číst článek

Mimochodem toto cédéčko je v Americe strašně slavné. Když jsme tam minulý rok vystavovali nástroje a lidi zjistili, že my se ženou jsme jeho producenti, byli jsme za superstars. Pro ně je to ikonické cédéčko, které jsme si vymysleli tady v České republice my. To je fantastické.

Hudební výročí

Jak velkolepý bude koncert k Čapkovým pětapadesátinám?

Je to k Čapkovým pětapadesátinám a k výročí naší svatby, což je pět let, která byla taky taková bluegrassová událost.

Vymysleli jsme, že přivezeme z bluegrassu různé žánry. Přijede skvělá houslistka Becky Buller s Nedem Lubereckim, další bude Darol Anger, Mike Marshall a s nimi bude francouzský basista, skvělý muzikant Lucas...

Přichází generace, která nevyrostla na albu Floydů z Tuzexu a Michalu Davidovi, věří producent Chromek Číst článek

A největší hvězda bude John Cowan, který přijede se svojí partou. Ten byl hlasem newgrassu. Posunuli bluegrass pro mladé lidi. Začal místo kontrabasu používat elektrickou basu, což bylo v té době něco neuvěřitelného.

Čím to je, že se vám začínají hlásit sami Američané, aby tu mohli hrát?

To je pravda. Rozhodli jsme se, že uspořádáme tento zvláštní koncert, na který přijedou diváci z celého světa. Především z Evropy, ale říkali nám i Američané, že kdyby někde v Americe hrála tato sestava, hned na ni jdou...

Kdy ten koncert bude?

14. a 15. května. Bude to v sále Kina Dlabačov, je to součástí hotelu Pyramida.

Která hvězda si sama napsala o to, že by ráda zahrála na koncertě v Praze? Které české a světové hvězdy hrají na nástroje Rostislava Čapka? A jak moc je u nástrojů důležitý design? Poslechněte si celý rozhovor výše.