Rozhlasoví symfonici se chystají na koncert s 900 členy sborů. ‚Nejtěžší je synchronizace,‘ míní Čížek

Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se vše chystá na unikátní koncert s názvem Tisíc hlasů adventu. 40 amatérských sborů se schází, aby si společně zazpívaly se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Zazní slavné skladby třeba od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo Wolfganga Amadea Mozarta. „Je to unikátní zážitek vidět najednou zhruba 1000 účinkujících," říká pro Radiožurnál ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek. Praha 17:44 22. prosince 2024

Opravdu uslyšíme tisíc hlasů, jak slibuje název koncertu?

My tady máme zhruba 900 zpěváků a k tomu bezmála stočlenný orchestr, takže celkově bude účinkujících tisíc.

Tolik sborů dohromady je opravdu unikátní záležitost a málokdo má zkušenost s tím, že by zpíval se symfonickým orchestrem. Co to tedy znamená pro symfoniky? Jak se připravovali?

Pro symfoniky to těžká příprava v zásadě nebyla. Skladby jsou víceméně repertoárové, občas je hrajeme, ale pro sbory to přece jenom byl těžší úkol. Jednak některé skladby, jako třeba Sukův V nový život, nejsou v repertoáru sborů a jak jste říkal správně, nejsou zvyklí zpívat se symfonickým orchestrem.

Úplně nejtěžší je celá synchronizace, protože 900 zpěváků v prostoru znamená, že všichni skutečně musí být naprosto koncentrovaní, sledovat pana dirigenta a ještě mají speciální „odposlechy“ tak, aby orchestr opravdu dobře slyšeli, protože je to obrovský prostor.

Když jste to zmínil, tak šéfdirigent Petr Popelka bude všechno dirigovat. V čem ještě je náročné ukočírovat 1000 lidí dohromady?

Abych to možná posluchačům přiblížil, tak skutečně nejprve asi před více než půl rokem pan šéfdirigent vytvořil takový návod ve videu. My tomu říkáme video tutoriál, ve kterém skutečně jednotlivé skladby prošel u piana a dal návod jednotlivými sbormistrům, aby se sbory půl roku připravovaly.

Pak byly jednotlivé zkoušky v uzlových městech, kde se jednotlivé sbory z regionu také scházely, aby si zazpívaly společně v počtu třeba 100 nebo 200 lidí. A skutečný počet 900 se dal dohromady až dnes (v neděli) zhruba o půl dvanácté, kdy začala hlavní generální zkouška na dnešní dva koncerty.

To zní skoro jako příprava na spartakiádu nebo nějaký sokolský slet. Ale podle čeho se třeba vybíraly jednotlivé skladby?

Dramaturgem večera byl náš kolega Lukáš Hurník, šéfredaktor stanice D-dur a Jazz, společně právě s panem šéfdirigentem. My jsme měli asi tři takové cíle a úkoly zároveň. Jednak jsme chtěli zohlednit to, že je rok české hudby, takže tam skutečně jsou velikáni české hudby, jako je Smetana, Dvořák nebo Suk.

Na druhou stranu pak je ve sborovém repertoáru například Mozartovo Ave verum corpus, které sbory všechny zpívají a znají. Takže třeba i právě Mozart, Bach nebo Mendelssohn je také součástí programu. A třeba zrovna Mendelssohn je tam právě, protože to je vánoční text a to byl třetí úkol – tak trochu zohlednit i Vánoce. Takže třeba i Gloria Jakuba Jana Ryby z České mše vánoční nebo Tichá noc jsou na programu večera.

Pokud jste měl možnost posoudit, tak v jaké kondici je amatérský sborový zpěv v Česku?

Já jsem v půl dvanácté, pár minut poté, kdy jsme začali prvními takty, byl úplně ohromen, stejně jako mnoho dalších mých kolegů, kteří mají na starosti produkci. A viděl jsem i slzy v očích. Je to skutečně unikátní záležitost nebo unikátní zážitek vidět najednou zhruba 1000 účinkujících a rozeznít Smetanovu síň. Připadal jsem si jak někde v katedrále, na nějakém opravdu unikátní místě v unikátním čase.