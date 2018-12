Děsí mě, jak lehce člověk skočí na trik někoho, kdo touží po moci, říká Aneta Langerová

Aneta Langerová byla v pátek hostem Osobnosti Plus a moderátorky Barbory Tachecí. „Jsem v období, kdy se snažím osekávat všechno, co nemám zapotřebí dělat. A snažím se ještě mnohem pečlivěji vybírat, do čeho vstupuji, do jaké práce se pouštím. Ale i v osobním životě se snažím soustředit na důležité věci a to ostatní tolik nevnímat,“ říká zpěvačka. Praha 8:00 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít SOČR uvádí: Aneta Langerová, 3. prosince 2017 | Foto: Filip Jandourek

Mladá umělkyně, kterou do světa hudby vynesl první ročník komerční soutěže Česko hledá SuperStar, popisuje, že proces, kterým prochází, je náročný i na důslednou sebereflexi. „Někdy je to těžké, protože samozřejmě člověk musí uvažovat kriticky i sám vůči sobě, vůči tomu, co dělá, a i nad tím, co mu kdo řekne. A nesmí se nechat jednoduše uchlácholit,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Nečekané přátelství

V letošním roce vyšla audiokniha Pane Bože, tady Anna, kterou Aneta Langerová realizovala společně s herečkou Bárou Hrzánovou. Muzikantka vypráví, jak dobré přátelství se z tohoto setkání zrodilo.

„Další spolupráce je téměř nevyhnutelná, to říkám i za Báru. Hrozně rády spolu trávíme čas, hodně věcí sdílíme a neustále se kolem nás něco děje. Našla jsem kamarádku v člověku, ve kterém bych ji v životě nečekala. Myslím, že je to velmi osudové setkání, a věřím, že z našich zážitků vyplyne další společná tvorba.“

Ráda poslouchám moudré lidi

Jedna z nejuznávanějších českých zpěvaček vyznává poměrně jasné zásady ve vztahu k hudebnímu trhu. „Některé akce, kterých se zúčastňuji, jsou komerční,“ říká.

Aneta Langerová Zpěvačka a hudebnice Aneta Langerová se narodila 26. listopadu 1986 v Benešově. Po vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar 2004 se stala jednou z nejpopulárnějších českých zpěvaček. Jejím vzorem je Alanis Morissette a Édith Piaf. Být interpretkou jí ale nestačilo. Ve snaze o ryzí autenticitu se vydala na cestu k psaní vlastních písní. Ve filmu 8 hlav šílenství ztvárnila hlavní roli básnířky Anny Barkovové, která po kritice sovětského režimu skončila na více než 20 let v sovětských gulazích. Žije v Praze.

„Není to ale sprostá komerce. Ta drsná, jen pro prachy, když to řeknu otevřeně. Toho se straním. Staly se i věci, které by mě asi mohly mrzet. Ale člověk zkrátka musí jít dál a nemůže se v tom stále rýpat a klást si vinu. Ano, byly takové chvíle, ale ne nic tak fatálního. To bych jen tak neseděla a nebyla v klidu,“ dodává.

Že Aneta Langerová není osoba uzavřená jen v hudebním světem a svém úspěchu, dává najevo například zájmem o politické dění. „Snažím se zajímat o společnost a o to, na jaké úrovni naše země je. Nebo jak se lidé k sobě chovají,“ říká Langerová.

„Je to pro mě hrozně těžké téma, to říkám na rovinu. A je hrozně těžké se v tom zorientovat. Jsem citlivá na to, když se rozmělňuje pravda, rozmělňují se fakta a věřím, že to je nějaký záměr. To mě děsí stejně jako to, jak je rozdělená naše společnost a jak lehce člověk skočí na trik někoho, kdo touží po moci. Je to nepříjemný pocit. Neustále poslouchám rozhovory a baví mě poslouchat vzdělané lidi, moudré lidi, kteří rozebírají témata nikoli konfliktním způsobem, ale snaží se rozkrýt skutečnost,“ dodává.