Ruskou obdobu Eurovize vyhrál vietnamský zpěvák Duc Phuc. Soutěž osobně zahajoval Vladimir Putin
Ruskou obdobu mezinárodní pěvecké soutěže Eurovision Song Contest, která je mezi Rusy velice populární, ale z které bylo Rusko vyloučeno kvůli invazi na Ukrajinu, vyhrál vietnamský zpěvák Duc Phuc. Z obnovené písňové soutěže Intervize, kterou o sobotním večeru zahájil ruský prezident Vladimir Putin, si do vlasti odváží 30 milionů rublů (asi 7,4 milionu Kč), uvedla agentura AP.
Klání se zúčastnili zástupci dvacítky zemí. Intervize má propagovat „tradiční hodnoty“ i špičkové technologie a konkurovat soutěži Eurovize, jejíž hodnoty jsou v Moskvě považovány za „dekadentní“. Soutěž, která vznikla v sovětské éře, byla letos obnovena na Putinův příkaz, poznamenala agentura AFP.
Duc Phuc v Live Areně u Moskvy vyhrál s písní inspirovanou básní o vietnamském bambusu. Zpěvák před deseti lety vyhrál soutěž The Voice Vietnam. Na pódiu neskrýval emoce a poděkoval všem divákům "za každou vteřinu věnovanou" soutěži, která trvala přibližně čtyři hodiny.
Ruský zpěvák Šaman, ikonická postava vlasteneckých koncertů v Rusku, zazpíval lyrickou píseň a poté oznámil, že požádal porotu, aby nebrala zřetel na jeho účast. „Pohostinnost je nedílnou součástí ruské duše a chápu, že podle zákonů pohostinnosti nemám právo být mezi uchazeči o vítězství,“ prohlásil.
Putin ocenil hlavní myšlenku Intervize, která podle něj spočívá v „respektování tradičních hodnot a rozmanitých kultur“.
Většina účastníků vystoupila na pódium v národním kroji nebo decentním oblečení a zpívala ve svém rodném jazyce. Na začátku show byla každá země představena také obří taneční postavou v tradičním kroji, vytvořenou pomocí technologie rozšířené reality.
Celkem se mělo zúčastnit 23 zemí, ale Vassy (Vasiliki Karagioosová), australská elektronická a popová zpěvačka, která měla reprezentovat Spojené státy, musela podle organizátorů na poslední chvíli odstoupit kvůli „bezprecedentnímu politickému tlaku australské vlády“.
Nicméně v porotě zasedal americký rockový zpěvák Joe Lynn Turner, který svého času působil ve skupinách Rainbow a Deep Purple.
Žádná země Evropské unie nevyslala na Intervizi svého účastníka, napsala AFP a dodala, že podle pořadatelů má další ročník Intervize v roce 2026 hostit Saúdská Arábie.
Letošní 69. ročník soutěže písňové soutěže Eurovize, Eurovision Song Contest, která se konala v květnu v Basileji ve Švýcarsku, sledovalo 166 milionů diváků, což je podle Evropské vysílací unie rekord.
Velká cena Intervize se původně konala v letech 1965 až 1968 v tehdejším Československu, později v letech 1977 až 1980 v polských Sopotech. Její pořádání svého času přerušily Pražské jaro, později stávky v Polsku a vznik protikomunistického odborového hnutí Solidarita. K pokusu o její obnovení došlo v roce 2008, kdy interpreti z postsovětských republik zpívali a soutěžili v ruském letovisku Soči.