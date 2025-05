S novou deskou se Miley Cyrus inspirovala u módy i filmů. Pro fanoušky místo turné chystá projekce

Zpěvačka Miley Cyrus má novou desku. Na albu Something Beautiful propojuje hudbu se svou láskou k módě. S novými písněmi se ale kvůli zdravotnímu stavu na turné nechystá, místo toho se 27. června bude i v českých kinech pouze jeden večer promítat její speciální hudební film. Los Angeles 7:31 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miley Cyrus na release party desky Something Beautiful | Foto: Emma McIntyre | Zdroj: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Kinematografie, móda i umění – všechno tohle Miley Cyrus inspirovalo při tvoření nové desky Something Beautiful. Dvaatřicetiletá zpěvačka, jak sama říká, o desce rozhodovala naprosto sama, a proto je to její nejosobnější hudební počin.

„Deska Something Beautiful pro mě znamená smysluplnou a cílevědomou životní kapitolu. Reflektuju na ní celou moji cestu, po jaké jsem šla, osobní růst, všechno, co jsem zažila. Mám pocit, že s fanoušky žiju vždy stejnou životní éru, a proto si myslím, že deska s nimi bude souviset a rezonovat. Je opravdu důležité, abyste věděli, že o každém zvuku, tónu i textu jsem vždy rozhodovala já. A přesně tím jsem i získala sílu a svobodu,“ říká Cyrus o novém albu.

Zatím bez turné

S novou deskou, na které je 13 nových songů, bude chtít Miley Cyrus navázat na úspěch předchozích nahrávek, za které loni získala i dvě ceny Grammy. Zdravotní stav jí ale neumožňuje vyrazit na turné.

„Na hlasivkách mám velmi rozsáhlý polyp, který mi dodává tón a strukturu – a díky tomu jsem taková, jaká jsem. Ale je nesmírně obtížné s ním vystupovat, protože je to jako běžet maraton se zátěží na kotníku. Celý můj tým vám může potvrdit, že turné chci pořádat každý druhý týden, chci to dělat. Ale musí to být pro mě udržitelné ve všech směrech,“ řekla zpěvačka v pořadu moderátora Zana Lowa.

I tak ale Miley Cyrus chce zůstat v blízkém propojení se svými fanoušky. 27. června se bude v kinech pouze jeden večer promítat její speciální hudební film. A v několika sálech ho uvidí i čeští diváci.

Cestu ke slávě Miley Cyrus otevřel v roce 2006 seriál pro teenagery Hannah Montana. V něm si zahrála dívku, která ve dne vede život úplně obyčejné středoškolačky a večer se stává popovou hvězdou.

Celosvětovou star se pak stala i v reálném životě. Odhodila tvář neposkvrněné dívky, ostříhala si dlouhé vlasy a začala provokovat. Její klip Wrecking Ball, ve kterém se objevila prakticky nahá na demoliční kouli, vyhlásila MTV v roce 2014 nejlepším videem roku.