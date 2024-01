Skupina Green Day vydala novou desku. V nových skladbách kritizují i tradiční americký sen

Jeden z nejosobnějších počinů, jaký jsme kdy vydali. I takhle o své nové desce mluví američtí Green Day. Na albu s názvem Savers je patnáct nových písní a fanoušci se podle skupiny můžou těšit na pořádnou dávku nespoutaného punku a rocku.

Když skupina Green Day novou desku nahrávala ve studiích v Londýně a Kalifornii, tak okamžitě věděla, že hlavním singlem bude píseň American Dream Is Killing Me. V ní nabízí pohled na to, jak tradiční americký sen pro spoustu lidí nefunguje a naopak jim ubližuje.

Kde se zrodil tenhle nápad, vysvětlil v rozhovoru pro kanadské rádio Sonic Frontman Green Day Billy Joe Armstrong.

„Můj táta byl řidič kamionu a moje máma byla servírkou. Bylo to v sedmdesátých letech minulého století. Měli šest dětí. Vybudovali nám v Americe skvělé rodinné zázemí. A myslím si, že je to něco, co už dnes v Americe prostě neexistuje,“ řekl.

S novou deskou se Green Day chystají také na turné. Začne na konci května ve Španělsku, několikrát pak vystoupí v Německu a nebudou chybět ani stadionové koncerty napříč Spojenými státy americkými.