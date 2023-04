Zemřel hudební manažer Seymour Stein. Stál za úspěchem Madonny nebo Talking Heads

Stein se narodil v roce 1942 a pocházel z newyorského Brooklynu. Do hudebního byznysu vstoupil ve 13 letech, kdy psal recenze pro časopis Billboard. Ještě jako teenager roky pracoval ve společnosti King Records, která sídlila v Cincinnati. V polovině 20. let spoluzaložil společnost Sire Productions, ze které se brzy stala Sire Records, píše deník The Guardian.

Jako spoluzakladatel Sire Records Stein vychoval talenty od popu přes punk až po generaci New Wave, a to včetně Talking Heads, Lou Reeda, Depeche Mode, Ramones, The Pretenders, Smiths, The Cure, The Replacements, Aphex Twin a mnoha dalších.

Steinovým největším komerčním úspěchem ale byla Madonna, která s ním podepsala smlouvu poté, co slyšel její demo Everybody. „Líbil se mi Madonnin hlas, líbil se mi ten pocit a líbilo se mi jméno Madonna. Všechno se mi to líbilo. Píseň jsem si nechal hrát znovu a znovu,“ napsal ve svých pamětech, které vyšly v roce 2018, tedy ve stejném roce, kdy odešel do důchodu, píše server Independent.