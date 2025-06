Shaggy: Boombastic byla písnička, kterou jsem cítil. Je zvláštní, ale právě nevyzpytatelnost mě na hudbě baví

Jamajský hitmaker, který se prosadil z New Yorku až do celého světa, dorazí v polovině července na festival Colours of Ostrava. V rozhovoru pro Radiožurnál mluví o začátcích na Jamajce, vlivu americké armády, o tom, proč si s hity jako Boombastic a It Wasn’t Me vystačí i po dekádách – a jak se dělá hudba, která jde proti proudu. Rozhovor Ostrava 8:32 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jamajský hitmaker, který se prosadil z New Yorku až do celého světa, dorazí v polovině července na festival Colours of Ostrava (archivní foto) | Foto: Ron Adar | Zdroj: ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Narodil jste se na Jamajce, ale vyrůstal jste v New Yorku a sloužil jste i u americké námořní pěchoty. To jsou dost rozdílné životní zkušenosti. Jak vás ovlivnily a jak se odrazily ve vaší hudbě?

Formovalo mě všechno z toho, co jste zmínil. Když jsem přišel z Jamajky do New Yorku, ocitl jsem se v úplně jiném prostředí – bylo to jako vstoupit do hudebního tavicího kotle.



Potkával jsem lidi z Trinidadu, Haiti, Guyany… Byli tam různí přistěhovalci a každý s sebou přinášel jinou hudbu – calypso, soca, zouk, hip hop, reggae. Tahle směs mi otevřela oči. Jako umělce mě to donutilo být kreativní, jinak bych mezi tolika styly ani nezazněl.

Pak přišla armáda, a to mě formovalo ještě víc. Naučilo mě to disciplíně, zodpovědnosti a tomu, že když se pro něco rozhodnu, tak to dokončím. Tyhle dvě zkušenosti – jamajský základ a americká struktura – ve mně zůstaly a obě se nějak promítly do mojí hudby.

Váš hit Boombastic zná celý svět. Čím si vysvětlujete, že i po těch letech pořád rezonuje s posluchači?

Některé písničky píšete s rozmyslem, jiné prostě vibrujete. Boombastic byla přesně ten druh, který jsem cítil. Vznikla úplně přirozeně – řídil jsem auto a začal jsem si do toho jen tak sténat, hrál jsem si s hlasem. Ani jsem to neměl napsané, prostě jsem měl v hlavě ten nápad.



Zpětně, když se na to podíváte, tak sloky nemají klasickou strukturu – nejsou to standardní osmi- nebo šestnáctitaktové části. Jsou trochu rozházené – deset taktů, jedenáct. Tehdy jsem vlastně vůbec nevěděl, jak má popová píseň správně vypadat. Neřešil jsem to. Jen jsem šel po pocitu.



U pozdějších písní, jako It Wasn’t Me nebo Strength of a Woman, už jsem měl jasnou představu – refrény, předrefrény, mosty… ale u Boombastic šlo čistě o energii a vibraci. A myslím, že to je důvod, proč ta písnička pořád funguje. Je to zvláštní skladba. Když ji slyšíte poprvé, můžete si říct: „Co to je?“ Ale zároveň se vám líbí, něco vás na ní chytne.



Je to jako s Oh Carolina – taky to byl neobvyklý hit. A právě tahle nevyzpytatelnost mě na hudbě baví. Lidi často chtějí slyšet to, co už znají. Rádia chtějí osvědčené věci. Ale já radši dělám hudbu, která jde trochu proti očekávání. Je to těžší cesta, ale když to funguje, tak to bouchne.

‚Hravost jsem si nechal‘

Změnila se vaše práce s hudbou od těch devadesátých let? Je pro vás tvorba dnes jiná?

Dneska je to jednodušší – hlavně díky technologiím a taky díky tomu, že už vím, co dělám. Dřív jsem hodně improvizoval. Hodil jsem do studia nápad a čekal, co z něj vypadne. Dneska mám přehled, mám systém. Ale ta hravost, ta je tam pořád. Tu jsem si nechal.

Spolupracoval jste s velkými jmény – Sting, Janet Jackson, Cardi B... Co vás na spolupráci s ostatními umělci nejvíc baví?

Jdu do spolupráce jen tehdy, když mám k danému umělci nějaký vztah – osobní nebo hudební. Nedělám to jen kvůli číslům nebo popularitě. Se Stingem máme skutečné přátelství. Je to opravdový hudební partner. To samé platí o lidech jako Maxi Priest, Akon, Robin Thicke… musí tam být energie, důvěra. Když tam není chemie, nesedne to. Hudba je intimní záležitost.

Teď máte novou společnou skladbu se Stingem. Můžete přiblížit, jak vznikla?

Ten základní beat pochází od legendárního jamajského producenta Johna Jalaza – ten dělal věci třeba pro Yellowmana a byl ikonou sound systémové kultury. Vzal jsem jednu jeho starší věc – I’m Getting Married – a napsal na ni track.



Byla to vlastně pocta. Jalaz mě ovlivnil, a tak jsem mu tímhle způsobem chtěl vzdát hold. Sting tu skladbu slyšel a řekl: „To chci dělat.“ Tak to má u něj být. Když ho něco osloví, nezvažuje marketing nebo žebříčky – jde po citu. A to respektuju. Přes všechny jeho úspěchy má pořád chuť zkoušet nové věci a riskovat. To není samozřejmé.

Máte hity, které oslovily lidi v devadesátkách, v roce 2010 i dnes. Jak se udržujete svěží a aktuální?

Dělám hudbu, která mě baví. A dělám ji především pro sebe. Jasně, sleduju trendy, ale nejsem jejich otrokem. Vydali jsme třeba Go Down Deh se Seanem Paulem a Spice, což byla pecka. Nebo soca hit Mood. A pak Banana, která nasbírala přes dvě miliardy streamů. Ale vždycky to dělám s tím, že mě to musí bavit.



Hudba je to jediné, co fakt umím. Mohl bych klidně jít sázet květiny – ale to by nebyla moje cesta. A když dělám to, co mě těší, zůstávám v tom svěží.

A co koncerty? Máte před vystoupením nějaké rituály nebo zvyky?

Upřímně – nemám žádné rituály. Dělám to už dlouho. Ale jakmile začne hrát úvodní hudba, hned mě to nakopne. Vyběhnu na pódium a chci cítit tu energii publika. Když se to spojí – když publikum i kapela vibrují stejně – vznikne něco výjimečného. To je pro mě ten moment, kdy se všechno spojí. Miluju to.

Na festivalu Colours of Ostrava vystoupíte vy i Sting v jeden den. Je šance, že spolu zazpíváte na jednom pódiu?

S největší pravděpodobností jo. Záleží, kolik bude hodin. Možná půjdu na Stingův set, hraje s kapelou do které skvěle zapadnu. A možná on si přijde zazpívat se mnou na můj koncert.