SHTGN festival láká na známá zahraniční jména. Na severočeské trojmezí se vrací elektronická alternativa
Alternativní směry taneční elektronické hudby představí českému publiku SHTGN festival (dříve Shotgun festival). Čtyřiadvacátý ročník proběhne 12. a 13. září na česko-německo-polském trojmezí, v přírodním amfiteátru u jezera Kristýna v Hrádku nad Nisou. Na dvou podiích vystoupí Arthur Robert, Peverelist, Consequence nebo Mumdance. Hlavní hosty doplní domácí DJs a hudebníci.
Letošní program festivalu staví na kombinaci zavedených umělců a čerstvých jmen na scéně. Do první kategorie patří britský pionýr Mumdance.
Hlavní host většího festivalového pódia je známým protagonistou experimentálních poloh stylů bass, techno nebo grime. Kromě DJingu provozuje label Different Circles, proslavil se však také díky společné tvorbě s Pinchem ze známého vydavatelství Tectonic.
Žánrovým pionýrem je i Camerom McLaren aka Consequence. Novozélandský hudebník je neodmyslitelně spjat s pojmem Autonomic, subžánrem rozšířeného elektronického stylu drumandbass.
Cameronovo album Live For Never patří mezi nadčasové počiny tohoto elektronického stylu. Consequence si vybíral tvůrčí pauzu, jeho páteční vystoupení na SHTGN festivalu tak bude po dlouhé době první.
Hudba i rodinná atmosféra
Výrazným zástupcem současné bristolské undergroundové scény je Peverelist. Jeho tvorba se inspiruje v technem, dubem, garage nebo junglem.
Jde o precizního a eklektického DJe, jehož vystoupení jsou putováním různými hudebními styly. Do hledáčku dramaturgů SHTGN festivalu se dostal i díky kurátorství jednoho ze současných nejdůležitějších tanečních vydavatelství - Livity Sound.
Vídeňan Arthur Robert se na hudební scéně zapsal díky svému zvuku odkazujícímu k detroitskému technu, spojenému s počátky taneční hudby. Očekávat lze od tohoto DJe přímočarý taneční zvuk.
Line up SHTGN festivalu již tradičně klade důraz na československé alternativní umělce, letos v programu dostávají prostor také umělci z blízkého Saska a jeho okolí.
Návštěvníci se na dvoudenní akci vracejí nejen díky kvalitní hudbě, ale i rodinné atmosféře bez davů a front, nabídce kvalitního jídla nebo dekoracím zdobícím areál na břehu řeky Nisy.