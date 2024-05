Tancuj, tancuj, vykrúcaj v newyorské Carnegie Hall. Školáci z Kyjova vyrazili do USA na folklorní turné

Rok české hudby se v cizině prezentuje nejen klasickou a moderní tvorbou. Velkou reklamu české a moravské hudební tradici dělají i lidové melodie a písničky. Do Spojených států je přivezli žáci Základní umělecké školy v Kyjově. Při svém americkém turné navštívili české a slovenské krajany a uchvátili i Američany, pro které byl zatím folklor z České republiky ne úplně známý. Od stálého zpravodaje New York 9:58 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školáci zazpívali a zatancovali v Chicagu, Cedar Rapids, New Yorku a New Jersey | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Školáci zazpívali a zatancovali v Chicagu, Cedar Rapids, New Yorku a New Jersey. Nejlepší publikum ale podle nich bylo v moravském centru v prvním zmíněném městě. „Tam se na nás lidi těšili a byla tam skvělá atmosféra,“ vzpomínali žáci Základní umělecké školy v Kyjově Antonín, Filip, Tobiáš a Matěj.

Kromě hraní měly děti čas i na trochu objevování. „Viděli jsme Niagarské vodopády, prošli jsme si New York a centrum Chicaga. Při každé destinaci máme den, kdy se podíváme na známá místa,“ popsal jeden z žáků.

Ředitel školy Petr Petrů vysvětlil, jak se takový zájezd skoro tří desítek dětí podařilo zorganizovat: „Záleží na spoustě věcech. Děti si to samozřejmě platí samy – každý dal třicet tisíc korun, aby sem mohl jet. Kromě toho jsme vybrali peníze od různých sponzorů, od hejtmana Jihomoravského kraje i od starosty města Kyjova a dalších lidí.“

Při turné si děti dokonce zahrály ve slavné koncertní síni Carnegie Hall v New Yorku, kde zaznělo třeba i Tancuj, tancuj, vykrúcaj.

„Šli jsme se podívat na koncert 4 Tenorů a jelikož si většina lidí s sebou nevzala slušné oblečení, oblíkli jsme si kroje. Všiml si nás jeden zpěvák, myslím, že to byl Jan Kříž, který poznal náš kroj, jenž nosila jeho manželka z Kyjova. A domluvil nám, že si tam zazpíváme,“ vyprávěl jeden ze studentů.

Děti ze Základní umělecké školy v Kyjově na folklorním turné v USA | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Soubor z Kyjova vystoupil i v kavárně a restauraci Four Green Cats v Mount Laurel v New Jersey. „Moji rodiče zde již několik let vedou kavárnu. Poprvé se tady u nás objevila Harafica a prostě se to rozkřiklo. Asi se u nás lidem líbí a hlavně jsme strategicky umístěni mezi New Yorkem a Washingtonem,“ řekla majitelka podniku Nadia Vasa.

„Rádi vždy uvítáme krajany a umělce, což je pro nás velká čest. Snažíme se propagovat národní jídlo a máme radost, že tady můžeme někoho přivítat,“ uvedla ředitelka české školy ve Filadelfii Kateřina Crawford.

‚Došla mi řeč‘

Americkým divákům, jako třeba panu Kevinovi, prý úplně došla řeč, jak byly písně nádherné. Sice nerozuměl slovům, ale chápal moravskou lidovou kulturu. Na Jižní Moravě už totiž byl. Má za manželku Češku.

Vystoupení ocenil i Antonio z Mexika, kterému žáci připomněli domov. Temperament moravských lidovek se podle něj podobá mexickému folkloru. Zajímavé mu potom přišlo hlavně to, jak děti při tanci výskají.

Pro Sussane a Boba bylo vystoupení první setkání s folklorem z České republiky. Oceňovali nasazení, s jakým jej mladí lidé u nás udržují. A přestože nerozuměli ani slovu z textu písniček, hudba je prý sama nutila si podupávat a skoro i tančit.