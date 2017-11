Skupina Chinaski mění sestavu, čtyři členové dávají kapele sbohem

Kapela Chinaski ve stávající sestavě končí. Svým fanouškům to oznámili Michal Malátný a František Táborský prostřednictvím facebookového profilu kapely. V textu stojí, že skupina po letech ztratila svou vnitřní chemii, proto se rozhodla přikročit k personálním změnám. V kapele tak zůstává jen zpěvák Michal Malátný a kytarista František Táborský. Praha 8:19 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina Chinaski při svém turné v O2 aréně | Zdroj: facebook kapely Chinaski

„Někteří z vás nám po O2 areně říkali, že jsme hráli, jakoby to bylo naposledy. A pravda je, že ono to v aktuální sestavě skutečně skoro naposledy bylo,“ stojí v prohlášení na facebookovém profilu kapely.

Koncerty, které má skupina do konce roku domluvené, ještě odehraje ve stávající sestavě. Poslední veřejný koncert proběhne 18. prosince v brněnském Sonu. Poté ji opustí baskytarista Ondřej Škoch, bubeník Ota Peřina, saxofonista Štěpán Škoch a trumpetista Petr Kužvart.

Malátný s Táborským ale v textu nepřipouštějí, že by se snad rozešli ve zlém. „Jen jsme si uvědomili, že teď potřebujeme kapelu dělat jinak a chceme to zkusit zažít ještě jednou s novými lidmi. To neznamená, že bychom měnili styl nebo vás připravili o vaše oblíbené písničky,“ dodávají.

Kam se chtějí s kapelou posunout už mají prý jasno. Více informací se příznivci skupiny dozví po novém roce a na klubovém turné, které Chinaski plánují na nadcházející jaro.