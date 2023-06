Ochomýtal jsem se kolem dobrých muzikantů, pak to jede samo, říká hudebník nominovaný na Grammy

Se Slávkem Hanzlíkem jsme v jihočeském Paračově. „Před skoro 20 lety jsem to koupil, protože jsem po rozvodu neměl kde bydlet, ustálilo se to pak jako takový můj azyl, kam si jezdím dělat na muzice. Řezal jsem tady loutky. A piju pivo s kamarády,“ vypráví s úsměvem.

V pevném, nálepkami polepeném futrálu má uloženou svoji kytaru. S ní nahrál všechny tří své úspěšné desky. „Mám ji 35 let, nikdy se jí nezbavím,“ podotýká Hanzlík.

V Kanadě a v Americe žil zhruba dvacet let, z toho dva roky přímo v Nashvillu. „Tam jsem měl štěstí, že jsem se ochomýtal kolem hodně dobrých muzikantů. Pak to nějak jede samo, když v tom žiješ, bydlíš,“ vzpomíná.

„Hrál jsem s houslistou Vassarem Clementsem, to se mi poštěstilo. Byla to pro mě neskutečná hudební škola,“ loví ve vzpomínkách.

Právě známý americký houslista Clements stál na začátku prvních Hanzlíkových skladeb.

„Nebylo to, že bych prahnul po tom něco sám vymyslet. Já jsem si naopak ze začátku vůbec nevěřil. Začalo to tím, když jsem hrál s Vassarem Clementsem, on měl instrumentální věc, kam jsem si vymyslel docela zajímavé sólo. A on říkal: ‚Hele, tohle to je pro mě škoda. Udělej z toho svoji skladbu.‘ Poslechl jsem ho, měl jsem nějaké nápady, tam se zrodilo moje první demo.“

Nakonec Hanzlík nahrál tři autorské instrumentální desky s nejlepšími hudebníky svého žánru, jako je banjista Béla Fleck, houslista Stuart Duncan, basista Mark Schatz, mandolinista Tim O'Brien a další.

Slávek Hanzlík trio | Foto: archiv Slávka Hanzlíka

„Do muziky jsem přitáhl něco, na co oni nebyli moc zvyklí. Když bluegrassoví muzikanti uhnou z tohoto žánru malinko vedle, tak většinou do swingu nebo do jazzu. Já jsem tam přitáhl východoevropské kořeny, které v člověku kulturně jsou, ať už se to projevuje místy jazzově, nebo jako klasická hudba. Je z toho slyšitelné, že se ten člověk nenarodil v Asheville North Carolina. A to možná lidi zaujalo, i tu Flying Fish, která mě potom vydala.“

Dvakrát se Slávek Hanzlík dostal do nominací na cenu Grammy v kategorii Instrumentální album roku a jeho skladba Great Season Waltz byla zařazena do Grammy oceněného projektu. Teď pracuje na nové desce.