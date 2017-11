Kabát vrací Českého slavíka, chce vysvětlit kauzu s Ortelem. Karel Gott se setká s pořadatelem

Pořadatelé se rozhodli přiznat kontroverzní skupině Ortel a jejímu zpěvákovi kvůli údajné podpoře nad rámec pravidel stejný počet bodů jako loni. Ortel tak skončil druhý v kategorii skupin a její lídr Tomáš Ortel třetí v kategorii zpěváků. Během sobotního vyhlašování výsledků ankety o tom organizátor neinformoval, oznámil to až později na internetu.

„Slavíka nyní musíme vrátit zpátky na agenturu Musica Bohemica a agentura má teď prostor na to, aby všem vysvětlila, kolik těch hlasů opravdu bylo, kolik jich vyřadila a proč je vyřadila. Jestli má oporu v tom, že to bylo oprávněně, tak musí vysvětlit, co to znamená. Použití hlasů z loňského roku je to nejhorší řešení, jaké mohlo nastat,“ řekl Havlíček.

„S kapelou se samozřejmě setkáme a budeme o celé záležitosti jednat,“ uvedl v reakci ředitel agentury Musica Bohemica Jaroslav Těšínský.

Havlíček zdůraznil, že kapela nenapadá ani agenturu, ani anketu jako takovou, ale musí být jasně řečeno, čí ta cena opravdu je. „Bude-li to dávat smysl a Kabát bude vítězem ankety, tak si slavíka zase vezme. Není-li ale vítězem, tak je nesmysl, aby doma cenu držel a tvářil se, že je jeho. Navíc, když výsledek zpochybnil sám vyhlašovatel. Kabát nejsou Rychlé šípy, ale nechceme, aby na nás někdo ukazoval, že máme něco, co není naše. Nejde o žádné gesto ani podporu kohokoliv,“ zdůraznil Havlíček.

Podle členů Kabátu celá situace připomíná závod v atletice, kde se pustil na start někdo, koho vyhlašovatel z nějakého důvodu nechce jako vítěze. „Ale přece mu nemůže zlomit nohy těsně před cílem. Buď ho musím diskvalifikovat už před startem, ale když ho tam pustil, musí ho nechat doběhnout, a ne ho zastavit cestou,“ konstatoval manažer Havlíček.

Problém se může týkat také kategorie Zpěvák roku nebo kategorie Absolutní vítěz.

Osobně se chci setkat s ředitelem pořádající agentury Musica Bohemica, panem Jaroslavem Těšínským. Věřím, že mi celou situaci vysvětlí. Teprve potom budu schopen posuzovat zmíněný problém,sdělil Karel Gott, vítěz kategorie Zpěvák roku.

Pořádající agentura svůj postup hájila i v úterý odpoledne. „Každá anketa má svá pravidla a je tomu tak i u Slavíka. Tato pravidla jsou zveřejněná, každý fanoušek se s nimi může seznámit a zapojením do hlasování s nimi vyslovuje souhlas. Organizátor má podle nich právo zasáhnout, pokud s využitím sociálních sítí dojde k organizovanému hlasování na podporu určitého subjektu, a to nad určitou mez, která je v pravidlech popsaná (například výzva typu: Pokud nás máte rádi, pošlete nám hlas, je přípustná),“ uvedla.