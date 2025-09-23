Slavný blesk přes tvář Davida Bowieho se draží za rekordní částku. Původní artwork jde do prodeje
Původní fotka k albu Aladdin Sane Davida Bowieho by se mohla stát nejdražším coverem alba, jaký byl kdy prodán. Do aukce půjde s odhadní cenou 300 000 liber. Překonat by mohla světový rekord, který drží obal debutového alba Led Zeppelin, prodaný v roce 2020 za 325 000 dolarů.
Informuje o tom The Guardian. Snímek pořídil Brian Duffy a fotografie se stala jedním z nejslavnějších obrazů v historii rockové hudby. Součástí dražby je i stolička, na níž Bowie seděl při focení v roce 1973 a originální fotoaparát Hasselblad 500C, který Duffy použil.
Paříž vzdala hold Davidu Bowiemu a pojmenovala po něm ulici nedaleko Seiny
Číst článek
Do aukce míří také původní artwork postavy Bowieho jako Aladdina Sanea, který byl prostřední dvoustranou prvních 5 000 prodaných desek. Jeho odhadní cena je 150 000–200 000 liber.
V posledním desetiletí viděly Duffyho snímek Bowieho tisíce lidí po celém světě. Duffyho archiv zapůjčil artwork Aladdin Sane pro světovou putovní výstavu David Bowie Is pořádanou muzeem V&A.
Minulý týden otevřel V&A East Storehouse v Londýně nový archiv věnovaný Bowiemu. Fotografie byla také ústředním exponátem výstavy Southbank Centre k 50. výročí Aladdin Sane v roce 2023. Duffyho syn Chris tehdy obraz označil za „Mona Lisu popu“.
Stradivárky se v aukci prodaly za 275 milionů korun. Měly ovlivnit německého skladatele Brahmse
Číst článek
Nejdražší tisk
Chris Duffy prozradil deníku The Guardian, že slavný blesk přes Bowieho víčko byl původně jen malý emblém na lícní kosti, než jeho otec zasáhl: „...popadl rtěnku a načrtl obrys mnohem většího blesku, a Aladdin Sane byl na světě“.
K výslednému obrazu nepřispěla jen Duffyho invence. Spolupracovník Stanleyho Kubricka Philip Castle, autor plakátů k Mechanickému pomeranči, snímek retušoval airbrushem, doplnil vodoznak na Bowieho rameni a upravil řasy.
„Je to dye transfer print, což je v podstatě jeden z nejkvalitnějších tiskových procesů, jaký vůbec existuje,“ vysvětlila Tole-Moir. „V roce 1973, kdy vznikl, to byl také nejdražší dostupný postup. Už tehdy to byla výsada.“ Aukce se otevře 22. října.