Smetanova Má vlast jako divadlo. Nová inscenace mění klasiku v obrazovou show plnou hravosti

„Zazní tam třeba tahací harmonika nebo banjo. A budou tam i nástroje, které ani nevím, jak se jmenují. Putovaly sem několik týdnů, kdo ví odkud,“ popisuje režisér inscenace Matěj Forman. Slavný cyklus symfonických básní v novém nastudování Marka Ivanoviće zahraje v cirkusovém šapitó šestnáctičlenná komorní sestava České filharmonie.

Nová inscenace v pražském Azylu78 mění hudební klasiku v obrazovou show plnou nadsázky a hravosti

„V takto omezeném počtu hráčů je potřeba některé nástroje nahradit. Harfu bychom v tom někdy vytopeném, jindy vymrzlém stanu museli ladit před každým představením,“ vysvětluje Forman.

Na scéně se vedle filharmoniků objeví také tanečníci z DEKKADANCERS, improvizátoři z My kluci, co spolu chodíme, akrobatky z Holektivu a herci z Divadla Minor.

„Je to mix všech možných elementů. Loutky, pohyb, tanec, taky možná nějaká klauniáda, trochu cirkus a hodně poetiky a obrazů. Naší snahou je vyjádřit se k té hudbě a přiblížit ji rodinnému divákovi,“ popisuje Matěj Forman, který je zároveň autorem výpravné scény.

„Hledal jsem cesty, jak to tím obrazem a pohybem doprovodit. Samozřejmě hudba tady není od toho, aby nás doprovázela. Spíš my doprovázíme ji,“ doplňuje.

Vedle Matěje Formana se režie ujal také ředitel Divadla Minor Janek Jirků nebo umělecký a výkonný šéf tanečního souboru DEKKADANCERS Štěpán Pechar.

„Je to opravdu národní poklad, a to si myslím, že snad všichni tvůrci cítíme. Chceme, aby to bylo odlehčené, hledáme určitou nadsázku, ale není to jenom o tom. Mně se líbí pracovat v nějaké metafoře, že člověk není jenom popisný. Zároveň ale chci, aby to bylo pro diváka srozumitelné,“ říká Štěpán Pechar, který měl na starosti také veškeré choreografie.

Drak jako průvodce

„Třeba v případě Luhů a hájů jsem si vybral jednoho hlavního protagonistu, který má svého průvodce, a tím je drak. Přišlo mi, že to bude hezké propojení člověka s přírodou. Takže ti tanečníci pak zhmotňují jak tu přírodu, tak třeba jeho kamarády. Je to opravdu pestré,“ doplňuje Pechar.

Nejtěžší částí projektu bylo podle něj vymyslet choreografie, které by fungovaly pro profesionální tanečníky i herce.

„Bylo to šílené. Máme dvanáct performerů, tedy osm tanečníků, dvě akrobatky a dva herce, někteří se ještě alternují. Takže musíte vymyslet pohyb, který zvládnou všichni, ale zároveň pořád chcete prodat dovednosti těch tanečníků. Byl to hodně nelehký úkol,“ popisuje několika měsíční zkoušení Štěpán Pechar.

Součástí každého představení bude i doprovodný program pro děti.

„Velká rytířská výzva je pro všechny děti i rodiče, kteří můžou přijít hodinu před začátkem představení do stáje blanických rytířů vedle Azylu78. Tam si budou moct jako správní rytíři připravit svého vlastního koníka a pak se stát součástí blanických rytířů. Víc ale zatím neprozradím,“ doplňuje Matěj Forman.