Hudba Korngolda a Strausse. Rozhlasový SOČR zve na koncert dirigenta Axelroda a klavíristy Kahánka

‚Zpívající jeptiška‘ opouští svůj řád. Vítězka italské pěvecké soutěže se chce věnovat hudební kariéře

Zpěvačka ujistila, že „sestra Cristina“ v ní stále zůstává, stejně jako víra v boha. „Bylo to skoro 15 let náboženského života a byly to mé nejlepší roky,“ řekla Cristina Scucciaová.