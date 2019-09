Rozhlasoví symfonici zahájí sezonu s fenomenálním houslistou Chačatrjanem. Zahrají Šostakoviče

Novou sezonu Symfonického orchestru Českého rozhlasu otevře v pátek ve Dvořákově síni Rudolfina hvězdný arménský houslista Sergej Chačatrjan. Poprvé se zhostí čestné funkce rezidenčního umělce tohoto orchestru. A vystoupí v Šostakovičově Prvním houslovém koncertu a moll. Symfonici pak zahrají pod taktovkou svého šéfdirigenta Alexandra Liebreicha. Praha 18:22 25. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Houslista Sergej Chačatrjan | Foto: Marco Borggreve

Že bude nyní čtyřiatřicetiletý jerevanský rodák houslistou, rozhodla náhoda. „Moje starší sestra Lusine hrála stejně jako naši na klavír. A otec s matkou se prostě domnívali, že čtyři klavíristé v domě už by byli moc,“ popisuje Chačatrjan.

Chinaski, Žbirka a Koller. Na benefičním koncertě Světlo pro Světlušku zahrají i známě hvězdy Číst článek

A nadšeně k tomu ale dodává: „V určitém okamžiku jsem opravdu propadl kráse hudby a od té doby jsou housle můj skutečný hlas a nejlepší způsob, jak vyjádřit emoce.“

Chačatrjan o tom přesvědčil světovou hudební veřejnost poměrně brzy. Po mnoha předchozích soutěžních úspěších přišel roku 2005 ten zásadní – stal se absolutním vítězem v Soutěži královny Alžběty v Bruselu. A následující čtyři roky tak mohl používat vzácný nástroj „Huggins Stradivarius“.

Na svůj triumf v této soutěži vzpomíná Chačatrjan pokaždé, kdykoliv na „místo činu“, neboli do Velké síně Henryho Le Boeufa, přijíždí jako hostující umělec.

„Vracet se do Bruselu je pro mě pokaždé zvláštním zážitkem. Připadá mi to něco jako návrat domů. Asi s tím má něco společného i energie, kterou tu od publika přijímám,“ přibližuje.

Na pódiích se Chačatrjan potkává s nejlepšími světovými dirigenty, jakými jsou Herbert Blomstedt, Valerij Gergijev, Gianandrea Noseda, Vasilij Petrenko nebo Juraj Valčuha. Momentálně hraje na housle „Bartolomeo Giuseppe Guarneri ‚del Gesú‘, Cremona 1740, Ysaye“. Kromě „titulního“ majitele Eugéna Ysaye si na ně v minulosti zahráli i Isaac Stern, Pinchas Zukerman nebo třeba Yehudi Menuhin.

Sourozenecká spolupráce

Se sestrou Lusine natočil Sergej v roce 2002 své debutové CD pro label EMI a zazněly na něm Brahmsovy, Ravelovy, Chaussonovy a Waxmanovy skladby, přičemž v několika případech nahradil hudebnici u klavíru jejich otec Vladimir Chačatrjan.

Rozhlasoví symfonici museli zrušit turné v Číně, úřady jim nevydaly příslušná povolení Číst článek

Později ovšem Sergej podepsal exkluzívní smlouvu se společností Naive Records, u níž vydal samostatně či se sestrou už šest nahrávek.

Zatím poslední CD z roku 2016 je poctou rodné zemi a nese všeříkající název My Armenia.

Nahrávka vzdává hold hudbě Arama Chačaturjana, Edvarda Mirzoyana, Arno Babajaniana a dalších a je věnovaná památce stého výročí arménské genocidy. V kategorii „Nahrávka komorní hudby 20. až 21. století“ pak získala cenu Echo Klassik.

„Je opravdu těžké popsat mé spojení se zemí, ze které pocházím“, uvažuje Chačatrjan. „Je zřejmé, že tato sounáležitost – nejen s arménskou hudbou, ale s Arménií obecně – je intenzivní. Ale nemuseli byste nutně očekávat, že tomu tak bude, když víte, že jsem strávil mimo Arménii většinu života,“ připomíná houslista skutečnost, že už od roku 1993 žije v Německu. „Pokaždé, když vstoupím na arménskou půdu, cítím nepopsatelný pocit. Prostě vím, že tohle je moje země.“

Oblíbený Šostakovič

Možná, že i kvůli zmíněným dějinným okolnostem spjatým s jeho vlastí, má Chačatrjan obzvlášť silný vztah k Šostakovičově hudbě a z ní především k Houslovému koncertu č. 1, který zazní i na pražském koncertě.

Autor ho rozepsal roku 1948, v čase neblaze proslulých výpadů Andreje Ždanova, Stalinova „odborníka“ na kulturní záležitosti. Šostakovič s premiérou koncertu raději vyčkal na lepší časy a věnoval ho Davidu Oistrachovi, s nímž o skladbě intenzivně diskutoval a pod jehož vlivem provedl několik úprav.

Houslista Sergej Chačatrjan | Foto: Marco Borggreve

K prvnímu uvedení došlo až v říjnu 1955 v Leningradu a skladbu provedli Oistrach s Leningradskou filharmonií a dirigentem Jevgenijem Mravinským.

A Chačatrjan k tomu doplňuje: „Šostakovič je jednoznačně jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů. Co se týče Houslového koncertu č. 1, hrál jsem ho už ve finále Soutěže královny Alžběty v Bruselu, takže se nedivte, že je mi ta skladba obzvlášť drahá.“

„Během zkoušky seděl v sále muž, který pak za mnou přišel a řekl mi: ‚Vidím, že ten koncert nesmírně hluboce prožíváte. Víte proč?‘ Odpověděl jsem mu, že nevím. On na to, že to má určitě něco společného s tragickou arménskou historií, zejména s masakrem z roku 1915. A protože tato dějinná paměť zůstává v našich genech, máme tak hluboké pochopení právě pro Šostakoviče. Jeho hudba má totiž tragédii zakódovanou ve své duši,“ vzpomíná Chačatrjan.

Kromě uvedené skladby v houslové interpretaci Sergeje Chačatrjana se mohou návštěvníci koncertu těšit také na Lutosławského Ouverturu pro smyčce a Dvořákovu Osmou symfonii.

Vstupenky na koncert lze zakoupit na www.socr.rozhlas.cz.