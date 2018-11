Šéfdirigenta rozhlasových symfoniků čeká inaugurační koncert, v Rudolfinu zazní Janáček i Strauss

Je ambiciózní, přísný a nebojí se změny. Takový je nový šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Němec Alexander Liebreich. V Rudolfinu ho během pondělního večera čeká první – takzvaný inaugurační – koncert. Do programu vybral díla svých oblíbených skladatelů Richarda Strausse či Leoše Janáčka. Doporučujeme Praha 7:47 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novým šéfdirigentem a uměleckým šéfem Symfonického orchestru Českého rozhlasu je Alexander Liebreich | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Uvolněný a soustředěný. Taktovka v jeho pravé ruce doslova tančí. Alexander Liebreich zkouší s rozhlasovými symfoniky na velkou událost – inaugurační koncert.

Vybral čtyři skladby a jde s nimi pomyslnou cestou ze západu na východ. Od Richarda Strausse a Carla Marii von Webera po Leoše Janáčka. Původně to ale nebyl jeho záměr.

„Připadá mi, že je to zajímavé hlavně obsahově. Janáček třeba Tarasem Bulbou zprostředkoval ruský epos – navíc o boji proti Polákům. Mě to dílo fascinuje. V bývalém angažmá v Polsku jsem to nemohl ani nabídnout, je to tam hodně neoblíbená skladba, takže se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu hraji tuto rapsodii poprvé. Upřímně skladbu považuji za jednu z nejgeniálnějších na světě a Janáčka jsem chtěl – a potřeboval – poznat,“ vysvětluje svůj pondělní repertoár Radiožurnálu.

Skladby Strausse poté vybral proto, že jeho hudbu má dlouhodobě v oblibě. „Navíc jako sólista na hoboj vystoupí můj dobrý přítel Vilém Veverka. Pustit se do hudby s přáteli, to je vždy radost,“ dodává šéfdirigent.

‚Jsem stále trochu nespokojený‘

Alexander Liebreich má za sebou i první nahrávání se symfonický orchestrem a teprve se s ním postupně sžívá. Během příští sezony ale chce posunout rozhlasové symfoniky někam dále a nechat posluchače více přemýšlet.

„V životě jde ve výsledku o docela jednoduché poznání pravdivosti. Hudba podle mě nabízí skvělou možnost dotknout se alespoň kousku pravdy. Když to hledání vyjde s orchestrem, funguje to většinou i s publikem. Ve světě pak zůstane něco trvalého a správného,“ popisuje.

A jak nový šéfdirigent rozhlasových symfoniků vidí začátek spolupráce?

„Jsem neustále trochu nespokojený. To je ale důležité, protože věci se musejí nějak vyvíjet. Potřebujeme zažít ten pocit hledání. Připadá mi, že zkoušky jsou nyní mnohem lepší, ale pořád samozřejmě musíme bojovat, protože jistotu, že to nakonec bude fungovat, nikdy nemáte,“ usmívá se Alexander Liebreich.

A co konkrétně na nového šéfdirigenta v příštím roce čeká? Třeba v únoru je na programu světová premiéra skladby napsané přímo pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu.