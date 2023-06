Tragická láska a 250 hudebníků. Rozhlasoví symfonici se spojí s norskými, uvedou kolosální Písně z Gurre

Romantický kolos, který se po 102 letech vrátí na prkna Státní opery. To je monumentální kantáta podle dánské ságy ze 14. století Písně z Gurre, kterou napsal rakouský skladatel Arnold Schönberg a kterou v úterý 20. června uvede Symfonický orchestr Českého rozhlasu spolu s norským rozhlasovým orchestrem KORK. Spojuje je šéfdirigent Petr Popelka, který oba soubory řídí. Živě koncert odvysílá také stanice Vltava. Praha 17:10 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Písně z Gurre, generální zkouška v pražské Státní opeře | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Spojit rozhlasové symfoniky z Česka a Norska je nápad dirigenta Petra Popelky, který tím uzavírá svou první sezonu v Praze a zároveň končí jako šéfdirigent orchestru norského rozhlasu.

Písně z Gurre jsou jedna z posledních skladeb belle epoque, které skončilo první světovou válkou. Obsazením, které do Státní opery přivede na 250 hudebníků, dokonce předčí slavnou Symfonii č. 8 Gustava Mahlera.

Představení vyžaduje 25 dechových nástrojů, 25 žesťových, čtyři harfy, obrovský aparát smyčcových nástrojů a pětici pěveckých sólistů.

V Praze to budou Michael Weinius v roli krále Waldemara, který se zamiluje do dívky Tove. Její part předvede Susanne Bernhardová. Za toto zahoření ho ale jeho manželka potrestá tím, že Tove nechá zabít. Král Waldemar prokleje Boha a ten ho nechá bloudit s družinou rytířů noční krajinou, dokud nedojde ke smíření.

Monumentální kantátu podle dánské ságy ze 14. století, kterou literárně zpracovali Jens Peter Jacobsen a Robert Franz Arnold, začal Arnold Schönberg koncipovat roku 1900 a její valnou většinu napsal během dvou roků. Úplného dokončení se ale skladba dočkala až po jedenácti letech.

Veleúspěšnou premiéru řídil ve Vídni v únoru 1913 Franz Schreker, premiéru českou pak v Novém německém divadle v červnu 1921 Schönbergův švagr Alexander Zemlinsky.

Po 102 letech jej na prknech této scény – nynější pražské Státní opery – vystřídá Petr Popelka, šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu i norského rozhlasového orchestru KORK. V Česku půjde teprve o čtvrté nastudování tohoto díla.

„Písně z Gurre pro mě představují absolutní završení celého dlouhého vývoje tonální hudby, a je pro mne obrovskou ctí, že mám možnost toto dílo dirigovat. SOČR a KORK jsou dvě špičková evropská orchestrální tělesa a já věřím, že propojení jejich svébytných energií obohatí hudebně i lidsky hráče samotné, a zároveň dá vzniknout skutečně mimořádnému hudebnímu zážitku,“ vyzdvihuje Popelka.

Mezosopranistka Štěpánka Pučálková se ujme role Lesní holubice.

„Holubice celou první část poslouchá, jak si Waldemar a Tove vyznávají lásku. A potom z ptačí perspektivy vypráví o tom, jak byla Tove zavražděna královnou. Ten part je sám o sobe nejen obsahově, ale hudebně velmi náročný. A zároveň nádherný. Je to strašně silné, od prostého začátku to graduje do takové šíře, že mě to někdy samotnou až úplně omámí. Bere mě to za srdce,“ přibližuje Pučálková.

Koncert, který se koná v rámci mezinárodního kulturního projektu Národního divadla Musica non grata a jako součást oslav 100. výročí Českého rozhlasu, nabídne v přímém přenosu stanice Vltava.